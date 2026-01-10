Υεμένη: Το νότιο μεταβατικό συμβούλιο αρνείται τη διάλυσή του

Το νότιο μεταβατικό συμβούλιο, η πιο σημαντική αποσχιστική ομάδα της Υεμένης αρνήθηκε σήμερα ότι διαλύεται, όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή του, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά από διφορούμενες αναφορές μελών του, σχετικά με την τύχη του, αντανακλώντας μία διαμάχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Σημειώνεται πως το νότιο μεταβατικό συμβούλιο έχει την υποστήριξη των ΗΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

