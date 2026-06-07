Ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή του Maestro

Στο δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της γνωστής σειράς που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Maestro, όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους. Η συνέχεια στην οθόνη!», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία.
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