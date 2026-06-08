Υποστηρίζει η Λεπέν την Εθνική Γαλλίας;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας απαρτίζεται κυρίως από παίκτες αφρικανικής καταγωγής και θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπάρχει έντονη κοινωνική αντιπαράθεση στη Γαλλία, καθώς ορισμένοι ρατσιστές υποστηρίζουν πολιτικές δυνάμεις ενάντια στην πολυπολιτισμικότητα, προκαλώντας ερωτήματα για τους πραγματικούς τους στόχους σχετικά με την επιτυχία της ομάδας.

Πρόσφατο περιστατικό ανοιχτής δημόσιας αντιπαράθεσης σημειώθηκε μεταξύ του αρχηγού της Γαλλικής ομάδας, Κιλιάν Εμπαπέ, και του Ζορντάν Μπαρντελά, πολιτικού προσκείμενου στη Μαρίν Λεπέν, που υποδεικνύει την ένταση γύρω από θέματα ταυτότητας και ρατσισμού στην Γαλλία.

Μπορείς να είσαι ρατσιστής και να ελπίζεις στην επιτυχία μιας ομάδας, όπου οι μαύροι αποτελούν συντριπτική πλειοψηφία; Ο «καβγάς» Εμπαπέ-Μπαρντελά και το ερώτημα τι σημαίνει σήμερα «Γάλλος».Κονέ, Καντέ, Κουντέ, Κονατέ, Ντουέ, Ολιζέ, Ντεμπελέ και φυσικά Εμπαπέ. Σαλιμπά, Μαρκολά, Ματετά, Τσουαμενί, Εμερί και Ουπαμεκανό. Ονόματα οικεία σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αφού όλοι τους πρωταγωνιστούν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα μπορούσε άνετα να είναι μια Dream Team. Είναι απλώς ο κορμός της Εθνικής Γαλλίας. Της «μαύρης» Εθνικής Γαλλίας, ενός από τα τρία φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για την κατάκτηση του Μουντιάλ. To πήραν στη Μόσχα το 2018, το έχασαν στο Κατάρ το 2022. Θέλουν να το ξανακάνουν.



Τι να σκέφτονται άραγε Γάλλοι ρατσιστές που ονειρεύονται έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το Κόμμα του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν; Θέλουν να κερδίσει αυτή η ομάδα ή μήπως ενδόμυχα εύχονται την αποτυχία της για να κατηγορήσουν πάλι τον αρχηγό της, τον Κίλιαν Εμπαπέ, ότι αντί να ασχολείται με τη μπάλα κάνει υποδείξεις για άλλα θέματα. Πριν από μερικές εβδομάδες ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας και παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης λογομάχησε ξανά δημόσια με τον προστατευόμενο της Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά.

Πηγή: Deutsche Welle

Μια δημόσια έκκλησηΟ Εμπαπέ κάλεσε δημόσια τους Γάλλους, σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, να γυρίσουν την πλάτη στη ρητορική της Ακροδεξιάς. Γεννημένος σε μια εργατική συνοικία στο Παρίσι ο 27χρονος πλέον Κίλιαν τόνισε ότι γνωρίζει πολύ καλά τι θα σήμαινε για τη Γαλλία «αν άνθρωποι σαν αυτούς ανέλθουν στην εξουσία». Και έδωσε τη δική του ξεκάθαρη απάντηση στο... προπατορικό ερώτημα αν κορυφαίοι αθλητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν γνώμη για την πολιτική και την κοινωνία. «Κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έχουμε χρήματα ή είμαστε διάσημοι, αυτά τα προβλήματα δεν μας αγγίζουν», είπε χαρακτηριστικά.Οι «Les Bleus» και οι αφύσικοι μαύροιΗ απάντηση του Μπαρντελά δεν άργησε και ήταν προσβλητική. Ειρωνεύτηκε τον Εμπαπέ, λέγοντας ότι η φυγή του από την Παρί Σεν Ζερμέν προς τη Μαδρίτη ήταν σχεδόν μια αντεθνική πράξη, αλλά τελικά έκανε καλό στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, ανοίγοντας της τον δρόμο για την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε ανάλογο μήκος κύματος και η απάντηση της Μαρίν Λεπέν. Το 1996 ο πατέρας της, Ζαν Μαρί είχε χαρακτηρίσει «αφύσικο» να φορούν τη φανέλα των «Les Bleus» παίκτες που ήρθαν ή κατάγονται από άλλες χώρες. Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998 μέσα στο Παρίσι του έδωσε την απάντηση. Μπροστάρης τότε ο μοναδικός, καταγόμενος από την Αλγερία Ζινεντίν Ζιντάν.Δεν ήταν πάντως η πρώτη «μονομαχία» Εμπαπέ Μπαρντελά. Είχε προηγηθεί ανάλογη και το 2024, χρονιά του EURO στη Γερμανία και των ευρωεκλογών. Και τότε ο Γάλλος αθλητής είχε καλέσει τους νέους να ψηφίσουν εναντίον ακραίων πολιτικών δυνάμεων, προκαλώντας ειρωνική απάντηση του Μπαρντελά, ο οποίος δήλωσε ότι είναι προκλητικό πλούσιοι αθλητές να κάνουν μαθήματα πολιτικής σε ανθρώπους που «δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά και νιώθουν ανασφαλείς».Κάθε άλλο παρά προσωπική υπόθεσηΔεν πρόκειται για έναν προσωπικό καβγά. Ο Εμπαπέ συμβολίζει για πολλούς την πολύχρωμη, πολυπολιτισμική «πατρίδα» και δίνει ελπίδες στα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο ότι μπορούν να βρουν κάποια στιγμή τη θέση τους στη σύγχρονη Γαλλία. Ο Μπαρντελά που πολλοί θεωρούν ότι θα είναι αυτός ο υποψήφιος πρόεδρος του προηγούμενου στις δημοσκοπήσεις Εθνικού Συναγερμού, προσπαθεί να δώσει την εικόνα μιας πιο «εκλεπτυσμένης» Ακροδεξιάς, που συνεχίζει όμως να έχει στην κορυφή της ατζέντας της το θέμα της μετανάστευσης, αλλά και της γαλλικής ταυτότητας.Αυτό ακριβώς είναι που ενόχλησε πιθανότατα στην παρέμβαση του Εμπαπέ, που υποστήριξε ότι οι πολιτικές των ακροδεξιών αμφισβητούν τις αξίες πάνω στις οποίες κτίστηκε η Γαλλία.Πώς ορίζεται σήμερα η Γαλλία;Όπως εξηγούσε και ο Γουίλιαμ Τάι, ένας εκπρόσωπος μιας αυτοαποκαλούμενης γκολικής δεξαμενής σκέψης εδώ βρίσκεται και η πεμπτουσία του προβλήματος ενόψει και των προεδρικών του 2027. Το θέμα δεν είναι αν ο Μπαρντελά αντιπαθεί τον Εμπαπέ. Ούτε καν το αν οι «διάσημοι» έχουν δικαίωμα να τοποθετούνται πολιτικά. Το ερώτημα είναι τόσο απλό όσο είναι δύσκολο να απαντηθεί: Τι σημαίνει σήμερα Γάλλος;Για τον Τάι οι κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις καθιστούν αναγκαίο να οριστεί εκ νέου η εθνική ταυτότητα της χώρας, που βιώνει παράλληλα μια παρατεταμένη κρίση τόσο της οικονομίας της όσο και των θεσμών. Κάποιοι προσφεύγουν σε μια φαντασιακή εικόνα μιας πατρίδας Γαλλίας από το παρελθόν και κάποιοι άλλοι εύκολα προβάλουν μια εξίσου αφηρημένη εικόνα μοντερνισμού από το μέλλον. Η πλειοψηφία της κοινωνίας στέκει κάπου ανάμεσα, αμήχανη και επί της ουσίας αναποφάσιστη, χωρίς να έχει πειστεί ούτε για το ασφαλές παρελθόν ούτε για το πολλά υποσχόμενο μέλλον.Αφορισμοί αντί απαντήσεωνΓια το ακροδεξιό αφήγημα του Μπαρντελά η δαιμονοποίηση του «πλούσιου» Εμπαπέ εξυπηρεί την υπεκφυγή του από την ανάγκη να οριστεί η απάντηση πέρα από αφορισμούς και φτηνές πατριωτικές κορώνες. Ο Τάι είναι κάθετος στην εκτίμησή του ότι τα δημόσια πρόσωπα είτε είναι αθλητές είτε καλλιτέχνες έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση τελικά να τοποθετούνται για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος.Ο Εμπαπέ θα συνεχίζει να το κάνει, όπως το είχε κάνει άλλωστε και το 2023, όταν στις μεγάλες κοινωνικές αναταραχές είχε ζητήσει από τη νεολαία ψυχραιμία. Το πόσο θα εισακούεται ίσως πράγματι να εξαρτάται ως ένα βαθμό και από τις αποδόσεις/επιδόσεις του μέσα στο γήπεδο. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν το αποφάσισε ο ίδιος.

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