Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που κατακαίνε το Λος Άντζελες από τα δυτικά και τα ανατολικά παραμένουν εκτός ελέγχου, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς, με τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, «είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία» του Λος Άντζελες, ανέφερε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης, Κρίστιν Κρόουλι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν πάντως να αναχαιτίσουν τις φλόγες στο Χόλιγουντ Χιλς.

Βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής:

Η πυρκαγιά Παλισέιντς, μεταξύ της Σάντα Μόνικα και του Μαλιμπού, στη δυτική πλευρά της πόλης, καθώς και η φωτιά Ίτον στα ανατολικά, κοντά στην Πασαντίνα, είναι ήδη οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης. Έχουν καεί ήδη 7.000 στρέμματα και ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε στάχτη.

Έκτος θάνατος αναφέρθηκε από την πόλη του Μαλιμπού την Πέμπτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε έξι ανθρώπους από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με το cnn.

«Παρόλο που το άτομο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, αυτή η τραγική είδηση ​​βαραίνει τις καρδιές μας», δήλωσε ο δήμαρχος του Μαλιμπού Νταγκ Στιούαρτ. «Εκ μέρους της πόλης του Μαλιμπού, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους αυτού του ατόμου. Η κοινότητά μας θρηνεί μαζί σας αυτή τη στιγμή της αφάνταστης απώλειας».

Χιλιάδες κτίρια κάηκαν και σχεδόν 180.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης και υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανόν να αυξηθεί, είπε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς Ίτον έχει σταματήσει, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κομητεία του Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόουν, ωστόσο ακόμη δεν ελέγχεται καθόλου. Οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες κόπασαν, κάτι που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες θα έχουν στο εξής κρίσιμη βοήθεια από εναέρια μέσα.

«Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ότι ήμασταν την Τρίτη και την Τετάρτη», είπε ο Μαρόουν.

Οι αρχές προειδοποίησαν ωστόσο ότι οι ριπές ανέμου, με ταχύτητα έως και 60 μιλίων την ώρα, θα συνεχιστούν όλη την ημέρα. Η Κρόουλι είπε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν, εάν τους ζητηθεί.

Οι πυροσβέστες, με τη βοήθεια των ελικοπτέρων που έριχναν νερό και επιβραδυντικό υγρό, κατάφεραν να περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας την Πυρκαγιά Σάνσετ, λόγω της οποίας είχε εκκενωθεί το Χόλιγουντ και το Χόλιγουντ Χιλς. Δεν κάηκαν κτίρια στην περιοχή αυτή και η εντολή εκκένωσης έχει πλέον αρθεί.

Η Σάνσετ ήταν μόνο μία από τις πέντε διαφορετικές πυρκαγιές που καίνε ακόμη στην κομητεία του Λος Άντζελες, έπειτα από μήνες ανομβρίας. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας χαρακτήρισε «τέλεια καταιγίδα» τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές, η Παλισέιντς και η Ίτον, σχηματίζουν μια «τανάλια» γύρω από την πόλη, τόσο μεγάλη που είναι ορατή από το διάστημα.

