Σκάνδαλο Qatargate: Η αστυνομία ερευνά τον Νετανιάχου - Δύο βοηθοί του συνελήφθησαν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επρόκειτο να ανακριθεί από την αστυνομία, μετά τη σύλληψη δύο βοηθών του στο πλαίσιο του σκανδάλου «Qatargate», δηλαδή τους φερόμενους δεσμούς του γραφείου του πρωθυπουργού με το Κατάρ.

Σύμφωνα με την jpost, πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δύο ύποπτοι στην έρευνα ήταν ο Ελι Φελντσάιν και ο Γιονάταν Ούριτς, πρώην και νυν μέλη, αντίστοιχα, της ομάδας του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ενώ τουλάχιστον δύο μέσα ανέφεραν επίσης ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου θα κληθεί για ανάκριση. Ο Ούριτς και ο Φελντσάιν έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ επιπλέον, ένας δημοσιογράφος κλήθηκε για ανάκριση, σύμφωνα με το Maariv.

Τι είναι το Qatargate;

Η υπόθεση «Qatargate» έχει να κάνει με έρευνα για τους βοηθούς του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως μεταδίδει η jpost, οι βοηθοί φέρεται να ενεπλάκησαν σε ένα σκάνδαλο στο οποίο πληρώνονταν από το Κατάρ, ενώ διαχειρίζονταν τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

Οι κατηγορίες σε βάρος των υπόπτων περιλαμβάνουν δωροδοκία, επαφή με ξένο πράκτορα, παραβίαση εμπιστοσύνης, ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Κάσπιτ (Ben Caspit), τόσο η Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) όσο και η αστυνομία ερευνούν τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ χρηματοδότησε τον μισθό του εκπροσώπου του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του πολέμου - ενός εκπροσώπου που φέρεται να είχε πρόσβαση σε απόρρητο υλικό που σχετίζεται με τον πόλεμο.

Ο Φελντσάιν βρίσκεται επί του παρόντος σε κατ' οίκον περιορισμό για φερόμενη διαρροή ενός εξαιρετικά διαβαθμισμένου εγγράφου σε γερμανική εφημερίδα, προκειμένου να «μειωθεί» η πίεση της κοινής γνώμης σε σχέση με τον Νετανιάχου μετά τη δολοφονία έξι ομήρων κατά την αιχμαλωσία της Χαμάς στα τέλη Αυγούστου. Ο Σρουλικ Εινχομ (Srulik Einhorn), ένα άλλο πρώην μέλος της ομάδας του γραφείου Τύπου του Νετανιάχου, φέρεται να διευκόλυνε τη επαφή μεταξύ του Φελντσάιν και της εφημερίδας.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στις 22 Μαρτίου στο οποίο ισχυρίστηκε, χωρίς να παρέχει στοιχεία, ότι ο διευθυντής της Shin Bet (της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφαλείας), Ρόνεν Μπαρ (Ronen Bar), άνοιξε έρευνα για το «Qatargate» προκειμένου να αποτρέψει την απόλυσή του.

«Ξήλωμα» του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Νετανιάχου αποφάσισε να αποπέμψει τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, τον Ρόνεν Μπαρ, επικαλούμενη «την απώλεια της επαγγελματικής και προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ του πρωθυπουργού και του διευθυντή της υπηρεσίας» η οποία εμποδίζει «την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους».

Μετά τις προσφυγές που κατέθεσε η ισραηλινή αντιπολίτευση και μία μη κυβερνητική οργάνωση, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε μέχρι τις 8 Απριλίου την αποπομπή του Μπαρ.

Η γενική εισαγγελέας της χώρας Γκάλι Μπαχαράβ- Μιάρα, που έχει ρόλο νομικής συμβούλου της κυβέρνησης, είχε προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι η απόφαση του δικαστηρίου του «απαγορεύει» προσωρινά να διορίσει νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει παγώσει την αποπομπή του Μπαρ, επέτρεψε στον Νετανιάχου να πάρει συνεντεύξεις από υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Η απόφαση για την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ, καθώς κάποιοι Ισραηλινοί θεωρούν ότι η κίνηση αυτή του Νετανιάχου αποτελεί αυταρχική παρέκκλιση.

Νέος επικεφαλής στις Μυστικές Υπηρεσίες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε έναν πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον Έλι Σαρβίτ, ως νέο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ, Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας, παρόμοια με τη βρετανική MI5 και το αμερικανικό FBI), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του.

«Μετά από εκτενείς συνομιλίες με επτά υποψήφιους με τα κατάλληλα προσόντα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να ονομάσει τον πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Έλι Σαρβίτ, νέο διευθυντή της Σιν Μπετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

After conducting in-depth interviews with seven worthy candidates, Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to appoint former Israel Navy Commander, Vice-Admiral Eli Sharvit as the next Director of the ISA. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 31, 2025

«Ο ναύαρχος Σαρβίτ υπηρέτησε 36 χρόνια στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εκ των οποίων 5 χρόνια ως διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού. Από αυτό το πόστο ηγήθηκε της ενίσχυσης της ισχύος της ναυτικής άμυνας (…) και διαχειρίστηκε περίπλοκα επιχειρησιακά συστήματα εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν», προσθέτει η ανακοίνωσή του.

Former Navy Commander, Maj. Gen. (res.) Eli Sharvit has been appointed the new head of Israel's Shin Bet Security Service.

Sharvit served in the Israeli army for 36 years, including five years as Navy Commander. In this position, he oversaw the creation of a maritime defense… pic.twitter.com/bsgNurRDoS — Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸 (@Danale) March 31, 2025

