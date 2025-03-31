Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε τζαμί στο Ουμπεκιστάν, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Αμπιτζάν.

Οι πρώτες πληροφορίες παραπέμπουν σε έκρηξη αερίου, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς, άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

