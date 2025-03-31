Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη σε τζαμί στο Ουζμπεκιστάν - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν - Η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου, η οποία ερευνάται πώς συνέβη

Ουζμπεκιστάν

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε τζαμί στο Ουμπεκιστάν, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

 Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Αμπιτζάν.

Οι πρώτες πληροφορίες παραπέμπουν σε έκρηξη αερίου, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς, άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αζερμπαϊτζάν Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark