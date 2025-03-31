Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε τζαμί στο Ουμπεκιστάν, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.
Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Αμπιτζάν.
Οι πρώτες πληροφορίες παραπέμπουν σε έκρηξη αερίου, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.
Εκτός από τους τρεις νεκρούς, άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
- Τραγωδία χωρίς τέλος στη Μιανμάρ: Στους 2.065 οι νεκροί από τον σεισμό - 3.900 τραυματίες και 270 αγνοούμενοι
- Κακομεταχείριση (και ξύλο) στους φοιτητές που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις καταγγέλλει η τουρκική αντιπολίτευση
- Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αρωμάτιζαν τα αγάλματά τους - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.