Ο αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ερευνάται από την αστυνομία για καταγγελίες για τροποποίηση εγγράφων σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου προκειμένου να δώσει μια ευνοϊκότερη εικόνα για το αφεντικό του, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Τζάτσι Μπράβερμαν, ένας από τους στενότερους συμβούλους του Νετανιάχου, ανακρίθηκε από την ισραηλινή αστυνομία για περισσότερες από πέντε ώρες την Πέμπτη, σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι ντετέκτιβ επιβεβαίωσαν ότι διεξάγεται έρευνα.

Η κατηγορία επικεντρώνεται σε δύο τηλεφωνήματα που έλαβε ο Νετανιάχου καθώς εκτυλίσσονταν η επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπράβερμαν θεωρείται ύποπτος ότι άλλαξε την τεκμηριωμένη ώρα όταν ο Νετανιάχου έλαβε για πρώτη φορά ενημέρωση για την επίθεση μέσω τηλεφωνικής κλήσης από τον τότε στρατιωτικό γραμματέα του, τον υποστράτηγο Άβι Γκιλ. Ο επιτελάρχης κατηγορείται ότι άλλαξε την ώρα από 06:40 σε 06:29. Αρνείται ότι άλλαξε την απομαγνητοφώνηση της κλήσης εκτός από την αλλαγή της ώρας.

«Γνωρίζω ότι η πρώτη κλήση ελήφθη στις 06:29, γι' αυτό επέμενα να την αλλάξω», φέρεται να είπε στους ντετέκτιβ κατά την ανάκριση.

Ενώ ο Γκιλ είχε τηλεφωνήσει στον Νετανιάχου στις 06:29, καθώς ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς, ο Νετανιάχου δεν έδωσε οδηγίες, λέγοντάς του να τηλεφωνήσει ξανά σε 10 λεπτά, στις 06:40, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz.

Μόνο κατά τη διάρκεια της δεύτερης τηλεφωνικής κλήσης, την οποία ο Μπράβερμαν φέρεται να άλλαξε τη χρονική σήμανση για να φαίνεται σαν να ήταν η πρώτη, ο Νετανιάχου διέταξε τον Γκιλ να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της κατάστασης για την αναπτυσσόμενη εισβολή της Χαμάς, ανέφερε η Haaretz.

Ο ισχυρισμός είναι ότι ο Μπράβερμαν άλλαξε την ώρα, για να δώσει την εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός είχε ενεργήσει επειγόντως και πιο αποφασιστικά. Ο επιτελάρχης το αρνείται.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών στην ιστορία του Ισραήλ. Αρκετοί ανώτεροι στρατιωτικοί έχουν ήδη παραιτηθεί για αυτό. Ο Νετανιάχου αρνείται σταθερά οποιαδήποτε προσωπική αποτυχία.

Οι επικριτές του, ωστόσο, πιστεύουν ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήταν τελικά υπεύθυνος για την αποτυχία να αποτραπεί η πιο θανατηφόρα επίθεση στη χώρα από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Διάφορες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τις αποτυχίες του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών και ο Νετανιάχου έχει απορρίψει ισχυρισμούς ότι καθυστερεί σε αιτήματα για πλήρη έρευνα.

Αυτό το πιθανό σκάνδαλο είναι στα σπάργανα, αλλά θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τη θέση του πρωθυπουργού και έρχεται σε μια στιγμή που ο Νετανιάχου βρίσκεται στη μέση μιας δίκης που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά. Πρόκειται να καταθέσει σε αυτή τη δίκη τον επόμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

