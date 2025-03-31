Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ κατήγγειλε την κακομεταχείριση των φοιτητών που συνελήφθησαν κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του κινήματος διαμαρτυρίας μετά την φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Οι φοιτητές αυτοί κακοποιήθηκαν, τα χέρια τους δέθηκαν στην πλάτη με χειροπέδες, κρατήθηκαν σε διαδρόμους επί ώρες χωρίς κανείς να τους πει σε ποια φυλακή θα σταλούν», δήλωσε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP).

Ο Οζγκιούρ Οζέλ επισκέφθηκε χθες τον Εκρέμ Ιμάμογλου στην φυλακή του Σίλιβρι, δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπου κρατείται από τις 23 Μαρτίου και συνάντησε επί οκτάωρο φοιτητές που κρατούνται στην ίδια φυλακή.

«Βρισιές και κακομεταχείριση επιφυλάχθηκαν στους φοιτητές«», είπε κάνοντας λόγο για «ψυχολογικά βασανιστήρια», αλλά και για «κλωτσιές στο πρόσωπο» και «πιέσεις στο κεφάλι όσων ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος».

«Βρίσκονται σε καλή υγεία αλλά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να παραμείνουν υπό κράτηση άλλες δέκα οκτώ ή είκοσι μέρες πριν από την πρώτη ακροαματική διαδικασία», πρόσθεσε ζητώντας την απελευθέρωση όσων «δεν έχουν αίμα στα χέρια ούτε έχουν λερώσει τα χέρια τους».

«Αποφύγαμε και θα συνεχίσουμε να αποφεύγουμε να βάλουμε στόχο την αστυνομία μας», αλλά «δεν υπάρχει συγχώρεση ή επιείκεια για την κακομεταχείριση», προειδοποίησε ο Οζγκιούρ Οζέλ ζητώντας να διατηρηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία «ώστε, όταν θα έρθει η ώρα, να αναζητηθούν ευθύνες».

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και φυλακισθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Ο τελευταίος αυτός απολογισμός χρονολογείται από την Πέμπτη.

Σύμφωνα με δικηγορικές πηγές, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι ενώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών δημόσιας υγείας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι διαπίστωσαν κακοποίηση τόσο κατά την σύλληψη, όσο και κατά την κράτηση και τις δικαστικές διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

