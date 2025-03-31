Λογαριασμός
Τραγωδία χωρίς τέλος στη Μιανμάρ: Στους 2.065 οι νεκροί από τον σεισμό - 3.900 τραυματίες και 270 αγνοούμενοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της στρατιωτικής χούντας, 270 άνθρωποι αγνοούνται 3 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν

Μιανμαρ

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό της Παρασκευής στη Μιανμάρ ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.065 και οι τραυματίες σε πάνω από 3.900, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική κυβέρνηση, σε νεότερο απολογισμό της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ενός εκπροσώπου της στρατιωτικής χούντας, 270 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, τρεις ημέρες μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Διεθνείς εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών από τη σφοδρότατη σεισμική δόνηση θα είναι πολλές χιλιάδες ακόμη στη φτωχή χώρα που μαστίζεται από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Σεισμός Μιανμάρ θάνατοι χούντα τραυματίες μετασεισμοί
