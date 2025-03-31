Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό της Παρασκευής στη Μιανμάρ ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.065 και οι τραυματίες σε πάνω από 3.900, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική κυβέρνηση, σε νεότερο απολογισμό της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ενός εκπροσώπου της στρατιωτικής χούντας, 270 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, τρεις ημέρες μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Διεθνείς εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών από τη σφοδρότατη σεισμική δόνηση θα είναι πολλές χιλιάδες ακόμη στη φτωχή χώρα που μαστίζεται από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

