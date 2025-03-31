Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε έναν πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον Έλι Σαρβίτ, ως νέο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ, Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας, παρόμοια με τη βρετανική MI5 και το αμερικανικό FBI), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του.

«Μετά από εκτενείς συνομιλίες με επτά υποψήφιους με τα κατάλληλα προσόντα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να ονομάσει τον πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Έλι Σαρβίτ, νέο διευθυντή της Σιν Μπετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

After conducting in-depth interviews with seven worthy candidates, Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to appoint former Israel Navy Commander, Vice-Admiral Eli Sharvit as the next Director of the ISA. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 31, 2025

«Ο ναύαρχος Σαρβίτ υπηρέτησε 36 χρόνια στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εκ των οποίων 5 χρόνια ως διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού. Από αυτό το πόστο ηγήθηκε της ενίσχυσης της ισχύος της ναυτικής άμυνας (…) και διαχειρίστηκε περίπλοκα επιχειρησιακά συστήματα εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν», προσθέτει η ανακοίνωσή του.

Former Navy Commander, Maj. Gen. (res.) Eli Sharvit has been appointed the new head of Israel's Shin Bet Security Service.

Sharvit served in the Israeli army for 36 years, including five years as Navy Commander. In this position, he oversaw the creation of a maritime defense… pic.twitter.com/bsgNurRDoS — Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸 (@Danale) March 31, 2025

Αυθαίρετος διορισμός από τον Νετανιάχου

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Νετανιάχου αποφάσισε να αποπέμψει τον νυν επικεφαλής της Σιν Μπετ, τον Ρόνεν Μπαρ, επικαλούμενη «την απώλεια της επαγγελματικής και προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ του πρωθυπουργού και του διευθυντή της υπηρεσίας» η οποία εμποδίζει «την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους».

Μετά τις προσφυγές που κατέθεσε η ισραηλινή αντιπολίτευση και μία μη κυβερνητική οργάνωση, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε μέχρι τις 8 Απριλίου την αποπομπή του Μπαρ.

Η γενική εισαγγελέας της χώρας Γκάλι Μπαχαράβ- Μιάρα, που έχει ρόλο νομικής συμβούλου της κυβέρνησης, είχε προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι η απόφαση του δικαστηρίου του «απαγορεύει» προσωρινά να διορίσει νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει παγώσει την αποπομπή του Μπαρ, επέτρεψε στον Νετανιάχου να πάρει συνεντεύξεις από υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Η απόφαση για την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ, καθώς κάποιοι Ισραηλινοί θεωρούν ότι η κίνηση αυτή του Νετανιάχου αποτελεί αυταρχική παρέκκλιση.

