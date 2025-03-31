Λογαριασμός
Ισραήλ: Νέος επικεφαλής στις Μυστικές Υπηρεσίες, με αυθαίρετο διορισμό από τον Νετανιάχου - Σκληροτράχηλος πρώην διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει παγώσει την αποπομπή του Μπαρ και «απαγορεύει» προσωρινά τον διορισμό νέου επικεφαλής στην Σιν Μπετ

Ισραήλ: Νέος επικεφαλής στην Σιν Μπετ,

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε έναν πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον Έλι Σαρβίτ, ως νέο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ, Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας, παρόμοια με τη βρετανική MI5 και το αμερικανικό FBI), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του.

«Μετά από εκτενείς συνομιλίες με επτά υποψήφιους με τα κατάλληλα προσόντα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να ονομάσει τον πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Έλι Σαρβίτ, νέο διευθυντή της Σιν Μπετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο ναύαρχος Σαρβίτ υπηρέτησε 36 χρόνια στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εκ των οποίων 5 χρόνια ως διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού. Από αυτό το πόστο ηγήθηκε της ενίσχυσης της ισχύος της ναυτικής άμυνας (…) και διαχειρίστηκε περίπλοκα επιχειρησιακά συστήματα εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν», προσθέτει η ανακοίνωσή του.

Αυθαίρετος διορισμός από τον Νετανιάχου 

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Νετανιάχου αποφάσισε να αποπέμψει τον νυν επικεφαλής της Σιν Μπετ, τον Ρόνεν Μπαρ, επικαλούμενη «την απώλεια της επαγγελματικής και προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ του πρωθυπουργού και του διευθυντή της υπηρεσίας» η οποία εμποδίζει «την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους».

Μετά τις προσφυγές που κατέθεσε η ισραηλινή αντιπολίτευση και μία μη κυβερνητική οργάνωση, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε μέχρι τις 8 Απριλίου την αποπομπή του Μπαρ.

Η γενική εισαγγελέας της χώρας Γκάλι Μπαχαράβ- Μιάρα, που έχει ρόλο νομικής συμβούλου της κυβέρνησης, είχε προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι η απόφαση του δικαστηρίου του «απαγορεύει» προσωρινά να διορίσει νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει παγώσει την αποπομπή του Μπαρ, επέτρεψε στον Νετανιάχου να πάρει συνεντεύξεις από υποψήφιους αντικαταστάτες του.

Η απόφαση για την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ, καθώς κάποιοι Ισραηλινοί θεωρούν ότι η κίνηση αυτή του Νετανιάχου αποτελεί αυταρχική παρέκκλιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

