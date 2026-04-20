Περίπου 3.000 πολίτες διαδήλωσαν χθες Κυριακή στη Λίμα, κατόπιν καλέσματος του ακροδεξιού υποψήφιου για το κορυφαίο αξίωμα στη χώρα Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, προκειμένου να καταγγείλουν υποτιθέμενη «νοθεία» στις χαοτικές προεδρικές εκλογές του Περού.

Μια εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο, ο οποίος σημαδεύτηκε από προβλήματα και τρανταχτές αποτυχίες στον εφοδιασμό με εκλογικό υλικό πολλών εκλογικών τμημάτων, το ποιοι θα είναι οι δυο υποψήφιοι που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο συνεχίζει να μην είναι ακόμη γνωστό.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να γίνει γνωστό περί τα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με το εκλογοδικείο (JNE), που επικαλέστηκε τη βραδύτητα της καταμέτρησης και την εξέταση, ένα προς ένα, χιλιάδων πρακτικών καταμέτρησης.

«Όχι στη νοθεία, σεβαστείτε την ψήφο», φώναζαν διαδηλωτές με πλακάτ και πανό που συγκεντρώθηκαν σε λεωφόρο κοντά στην εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE, η εφορευτική επιτροπή).

«Αυτές οι εκλογές είναι απάτη, αλλά δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν και θα δώσουμε μάχη για τις ψήφους μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 64χρονη Εντίθ Βαλβέρδε.

Με το 93,4% των εκλογικών τμημάτων να έχει ενσωματωθεί, τα ως τώρα αποτελέσματα φέρουν πάντα να είναι φαβορί ενόψει του δεύτερου γύρου η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, με περίπου το 17% των ψήφων. Ακολουθούν ο Ρομπέρτο Σάντσες, υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς (12%) και ο ακροδεξιός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα (11,9%), που θα δώσουν μάχη ψήφο την ψήφο.

Ο κ. Λόπες Αλιάγα, πρώην δήμαρχος στη Λίμα, είναι αυτός που επικρίνει πιο έντονα τη διαδικασία και απαίτησε να ακυρωθεί, ενώ προσέφερε ως ακόμη και χρηματική αμοιβή ύψους ίσου με 5.800 αμερικανικά δολάρια για οποιαδήποτε απόδειξη ότι υπήρξαν παρατυπίες.

«Φίλοι μου, μας κλέβουν τη χώρα μας. Αυτό που υφιστάμεθα είχε προσχεδιαστεί. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τίποτα τέτοιο στην ιστορία του Περού», είπε χθες.

Από την πλευρά της, αν και αναγνώρισε ότι υπήρξαν «σοβαρές δυσλειτουργίες», η αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε την περασμένη Τρίτη πως δεν εντόπισε «κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να υποστηρίζει τις καταγγελίες για νοθεία ως αυτό το στάδιο».

«Δεν συμφωνούμε με την καταμέτρηση των ψήφων, υπάρχουν πολλές παρατυπίες», επέμεινε ο Βίκτορ Σουάρες, που πήρε μέρος στην κινητοποίησε χθες.

Το JNE κατηγορεί τον επικεφαλής της ONPE Πιέρο Κορβέτο και άλλα τρία στελέχη της για παραβίαση του δικαιώματος συμμετοχής πολιτών στην ψηφοφορία, παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας και άλλα αδικήματα εκλογικής φύσης. Στα γραφεία της υπηρεσίας έγινε έφοδος της αστυνομίας και της εισαγγελίας την ημέρα των εκλογών.



Πηγή: skai.gr

