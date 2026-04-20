Αργεντινή: Τραγικό δυστύχημα σε ράλι – Ένας θεατής έχασε τη ζωή του - Δείτε videos

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του Rally de la Argentina, σε μια διαδρομή στην επαρχία της Κόρδοβα (γνωστή για τις απαιτητικές χωμάτινες πίστες της)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ράλι στην Αργεντινή, όταν ο οδηγός ενός από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα έχασε τον έλεγχο σε μια γρήγορη στροφή, βγήκε εκτός δρόμου και παρέσυρε έναν θεατή που βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο σημείο (στην εξωτερική πλευρά της στροφής).

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία. Οι διοργανωτές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας της FIA, προχώρησαν στην άμεση διακοπή του αγώνα. Δύο επιπλέον θεατές τραυματίστηκαν επιβεβαίωσε η FIA. 

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του Rally de la Argentina, σε μια διαδρομή στην επαρχία της Κόρδοβα (γνωστή για τις απαιτητικές χωμάτινες πίστες της).

