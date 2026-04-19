Σενάρια παραίτησης Στάρμερ λόγω Μάντελσον

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η υπόθεση του λόρδου Μάντελσον εξακολουθεί να βαρύνει την εργατική κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ δεν είχε τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Ο σάλος αφορά στις αβλεψίες που σχετίζονται με τους χειρισμούς ασφαλείας κατά τον διορισμό του πρώην πρέσβη, προκαλώντας κρίση στην κυβέρνηση.

Η διαχείριση των ευθυνών από την κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από την πρακτική του «μπαλάκι» των ευθυνών, με στόχο να αποφεύγεται η ανάληψη ευθυνών από οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος.

Η σκιά του λόρδου Μάντελσον, μήνες μετά την παραίτησή του, σκεπάζει την εργατική κυβέρνηση και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οί οποίοι προσπαθούν να κάνει διαχείριση του σκανδάλου. Λίγες ημέρες πριν, αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε λάβει το «πράσινο» φως από τις απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας.



Το συνηθέστερο μοτίβο της πολιτικής είναι, όταν ξεκινήσουν οι ευθύνες, να πετάγεται το «μπαλάκι» των ευθυνών από τον έναν στον άλλο μέχρι να αναληφθούν. Είναι κάτι που οι δημοσιογράφοι επιλέγουμε επίσης να το χαρακτηρίζουμε ως την «καυτή πατάτα». Σκοπός, η «καυτή πατάτα» να κρυώσει μεταξύ των «πεταγμάτων» και το «μπαλάκι» να μείνει στα χέρια κάποιου άλλου, εκτός από αυτού που την ξεφορτώθηκε. Το «ευχάριστο» αυτό παιχνίδι ξεκίνησε και στη Βρετανία μεταξύ της εργατικής κυβέρνησης Στάρμερ.



Μήλον της έριδος: ο Λόρδος Μάντελσον, το σκάνδαλο του οποίου τρίζει περισσότερο την καρέκλα του Βρετανού πρωθυπουργού και διώχνει κορυφαία στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Μπορεί να πέρασαν μήνες από την απόλυσή του, όταν οι στενές σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρεϊ Έπστιν γνωστοποιήθηκαν, όμως όλο αυτό το διάστημα διεξάγονται έρευνες σε όλο το πολιτικό δόμημα, ώστε να αποκαλυφθεί ποιος ευθύνεται για τον διορισμό του σε μια κομβική θέση, όπως εκείνη του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, και να αναλάβει τα καθ’ έκαστα.

Ντάουνινγκ Στριτ εναντίον ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ εναντίον αλλήλων

Η Ντάουνινγκ Στριτ τώρα επιτίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι δεν της κοινοποίησε όσους κινδύνους ασφαλείας έκρυβε ο διορισμός Μάντελσον. Εξιλαστήριο θύμα αυτής της εβδομάδας, ο μόνιμος γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, σερ Όλι Ρόμπινσον, καθώς στοχοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά για την υπόθεση.



Πριν από τέσσερις ημέρες, και μετά από τις αποκαλύψεις του Guardian, κρίθηκαν «υπό αμφισβήτηση» τα στοιχεία που έδωσε στους βουλευτές τον Νοέμβριο, κατά τα οποία δεν αποκάλυψε ότι η υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας της κυβέρνησης συμβούλεψε το Υπουργείο Εξωτερικών να αρνηθεί στον Μάντελσον την άδεια ασφαλείας υψηλού επιπέδου και την πρόσβαση σε ευαίσθητο κυβερνητικό υλικό.



Όσοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον χειρισμό του Ρόμπινσον, μεταξύ αυτών και ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, τονίζουν ότι υπήρχε «ασφυχτική» πίεση να επιταχυνθεί η διαδικασία διορισμού για να συμβαδίσει με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Το χρονικό της διαδικασίας είναι απλό και περίπλοκο ταυτοχρόνως. Το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ανεξάρτητη υπηρεσία ασφαλείας μια γρήγορη προκαταρκτική εξέταση του ιστορικού του Μάντελσον, εξαιτίας του κατεπείγοντος που αναφέρθηκε, και μετέπειτα να δοθεί η ολοκληρωμένη εξέταση. Η υπηρεσία το δέχτηκε, απορρίπτοντας σε πρώτο στάδιο τον διορισμό του Μάντελσον, λέγοντας ότι δεν περνά το τεστ ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, το Υπουργείο Εξωτερικών αδιαφόρησε για τα ευρήματα, δίνοντας εκείνο το «πράσινο» φως διορισμού και μάλιστα χωρίς να επικοινωνήσει τις πληροφορίες στην Ντάουνινγκ Στριτ.



Οι υποστηρικτές του σερ Όλι Ρόμπινσον τονίζουν τώρα ότι η «απόκρυψη» των ευρημάτων ήταν για λόγους προστασίας ευαίσθητων δεδομένων της διαδικασίας διορισμού και ενώ η πλήρης εξέταση του Μάντελσον ήταν σε εξέλιξη.



Την Τρίτη αναμένεται ο Ρόμπινσον να κληθεί σε απολογία από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Παραίτηση Στάρμερ ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Η πραγματική ημέρα της κρίσης όμως για τον πρωθυπουργό Στάρμερ έρχεται αύριο, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους βουλευτές του Βρετανικού κοινοβουλίου. Και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εισέρχεται δυνατός σε αυτή τη «μάχη», καθώς το επιχείρημα της άγνοιας δεν πείθει κανέναν. Ήταν μια εβδομάδα που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτησή του.



Γράφοντας σήμερα στην Mail, η αρχηγός του Συντηρητικού κόμματος Κέιμι Μπέιντενοκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον, μεταξύ άλλων, «ανίκανο, ακατάλληλο και αδύναμο (…), αφήνοντας τους άλλους να πάρουν την ευθύνη, όσο αυτός γραπώνεται στην εξουσία».

Πηγή: Deutsche Welle

