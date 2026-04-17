Το σκάνδαλο Μάντελσον συνεχίζει να στοιχειώνει τον Κιρ Στάρμερ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο σερ Όλι Ρόμπινς, ο κορυφαίος δημόσιος λειτουργός στο βρετανικό υπουργείο εξωτερικών, πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση του μετά την αποκάλυψη ότι η υπηρεσία του αγνόησε τη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας προκειμένου να εγκριθεί ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Αρχικά, οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν αρνηθεί να δώσουν την απαραίτητη έγκριση στον Μάντελσον στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, έπειτα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου ιστορικού. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι του Φόρεϊν Όφις προχώρησαν στο εξαιρετικά σπάνιο βήμα να παρακάμψουν αυτή τη σύσταση, σύμφωνα με όσα έφερε πρώτη στο φως η εφημερίδα Guardian.

Η απόλυση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου η Ντάουνινγκ Στριτ εξέδωσε μια εξαιρετικά σκληρή ανακοίνωση, μεταθέτοντας πλήρως τις ευθύνες σε αξιωματούχους του υπουργείου εξωτερικών.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ούτε ο πρωθυπουργός ούτε κανένας υπουργός γνώριζαν μέχρι αυτή την εβδομάδα πως η υπηρεσία ελέγχου είχε εισηγηθεί κατά του διορισμού του Μάντελσον.

Με αυτή την κίνηση, ο πρωθυπουργός ευελπιστεί να εκτονώσει την ένταση που απειλεί την κυβέρνησή του.

Ωστόσο, η αποπομπή του Ρόμπινς αφήνει κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα. Παραμένει ασαφές εάν ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν το πρόσωπο που αποφάσισε να αγνοήσει την υπηρεσία ελέγχου και, αν ναι, ποια ήταν τα κίνητρά του.

Στους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους εκφράζεται έντονη δυσπιστία για το κατά πόσο ένας καριερίστας δημόσιος λειτουργός ενήργησε αυτοβούλως για να ανατρέψει την απόφαση των υπηρεσιών ασφαλείας και να την κρατήσει μυστική από την κυβέρνηση, καταστρέφοντας την καριέρα του μόνο και μόνο για να προστατεύσει τον Μάντελσον.

Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί το ρεπορτάζ του BBC που αναφέρει ότι ούτε ο ίδιος ο Μάντελσον γνώριζε μέχρι χθες ότι είχε αποτύχει στον έλεγχο ασφαλείας.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έντονους τριγμούς, με τον Στάρμερ να αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές εκκλήσεις για παραίτηση. Βουλευτής των Εργατικών δήλωσε «άναυδος» από την απόφαση να παρακαμφθεί ο έλεγχος, ενώ συνάδελφός του ανέφερε στην εφημερίδα i Paper: «Αδυνατώ να καταλάβω πώς θα επιβιώσει ο Στάρμερ από αυτό».

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, χαρακτήρισε «παράλογο» τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι δεν γνώριζε για την αποτυχία του Μάντελσον στους ελέγχους, τονίζοντας: «Αν ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο ίδιο του το γραφείο, δεν θα έπρεπε να είναι επικεφαλής της χώρας μας. Θα έπρεπε να φύγει».

Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα έπρεπε να έχει ενημερώσει το κοινοβούλιο «με την πρώτη ευκαιρία» μόλις έμαθε τι συνέβη, αντί να περιμένει «τα μέσα ενημέρωσης να φέρουν την αλήθεια στο φως».

Την παραίτηση του πρωθυπουργού ζήτησαν επίσης επισήμως το Κόμμα των Πρασίνων και το Reform UK.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάντελσον αποπέμφθηκε από τη θέση του στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ήρθαν στο φως λεπτομέρειες για τη φιλία του με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για παιδεραστία, Τζέφρι Έπστιν.

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει να δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα μετά από ψηφοφορία των βουλευτών.

Ορισμένα από αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, κατηγορούμενος ότι το 2010, όταν ήταν υπουργός, είχε διαρρεύσει ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στο Έπστιν.

Αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Πηγή: skai.gr

