Σίσι: Oι ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν τις πιθανότητες για νέες ειρηνευτικές συμφωνίες

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ εμπόδισαν κάθε πιθανότητα για νέες ειρηνευτικές συμφωνίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφερόμενος στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αραβο-Ισλαμική σύνοδο κορυφής στην Ντόχα δήλωσε: «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών της περιοχής και προσθέτει εμπόδια στις πιθανότητες για τυχόν νέες ειρηνευτικές συμφωνίες και μάλιστα ακυρώνει τις υπάρχουσες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.