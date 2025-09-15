Η ουκρανική επίθεση με drones το Σαββατοκύριακο σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, στη βορειοδυτική πόλη Κιρίσι είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας βασική μονάδα του, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου τη Δευτέρα.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας στην προσπάθειά της να προκαλέσει ζημιά στις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών έχουν βαλτώσει.

Το διυλιστήριο Κιρίσι της εταιρείας Surgutneftgaz, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ρωσίας, ήταν μεταξύ των στόχων των ουκρανικών drones, διευκρίνισαν Ρώσοι αξιωματούχοι την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.

🔥 Last night Ukrainian drones hit Russia’s largest oil refinery in Leningrad region



The Kirishi refinery, 800 km from Ukraine, is among Russia’s top 10, processing 21 million tons of crude annually into fuel and jet oil. Local officials admit a fire broke out “due to drone… pic.twitter.com/2hE2GckxRE

Ο Alexander Drozdenko, κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τρία drone καταστράφηκαν στην περιοχή Κιρίσι και ότι μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από πτώση συντριμμιών είχε σβηστεί. Ο ίδιος ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας ανέφεραν ότι σταμάτησε η λειτουργία σε μια μονάδα στο εργοστάσιο μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα drones.

Η μονάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας του εργοστασίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως ή 400.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι ίδιες πηγές είπαν ότι ένας καυστήρας στη μονάδα και άλλος εξοπλισμός υπέστησαν ζημιές, προσθέτοντας ότι η συντήρηση θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου ένα μήνα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το εργοστάσιο θα ενισχύσει τις λειτουργίες στα τμήματα που λειτουργούν ακόμη έως και 20% για να αντισταθμίσει την εκτός λειτουργίας μονάδα που είχε υποστεί ζημιά, κάτι που θα του επιτρέψει να διατηρήσει τους όγκους επεξεργασίας σε περίπου 75% της ουσιαστικής δυναμικότητας.

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η Kinef επεξεργάστηκε 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 6,6% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

Παρήγαγε 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους ασφάλτου.

