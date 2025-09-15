Καμία συνεργασία με την AfD λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η νίκη των Χριστιανοδημοκρατών με 33,3% στις δημοτικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας δίνει ανάσα στο κυβερνών κόμμα του καγκελάριου Μερτς, ο οποίος είχε θέσει ως βαρόμετρο για την πορεία και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αυτή την αναμέτρηση. Δεύτεροι έρχονται οι Σοσιαλδημοκράτες 22,1%, με τα δύο παραδοσιακά κόμματα να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους σε αυτό το παλιό δυτικογερμανικό προπύργιό τους.



Τρίτη δύναμη στο πολυπληθέστερο γερμανικό κρατίδιο και μεγάλη νικήτρια κατά πολλούς η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, με σχεδόν 15%,τριπλασιάζοντας έτσι τελικά τα ποσοστά της από το 2020. Σε ορισμένους δήμους με βιομηχανικό και μεταναστευτικό προφίλ αγγίζει μάλιστα το 19%. Έπονται οι Πράσινοι με 13,5% και ιστορικές απώλειες, η Αριστερά με 5,6% και οι Φιλελεύθεροι με 3,7%.

Τρεις επαναληπτικές εκλογές με AfD

Τα βλέμματα στρέφονται ειδικότερα σε τρεις δήμους: Χάγκεν, Ντούισμπουργκ, Γκελζενκίρχεν, όπου στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν και υποψήφιοι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία απέναντι στα δύο μεγάλα κόμματα. Ακόμη κι αν δεν έχουν πιθανότητα επικράτησης, τα ποσοστά της AfD αποτυπώνουν την ολοένα μεγαλύτερη πια διείσδυση του κόμματος και στην ανατολική Γερμανία.



Και στις τρεις περιπτώσεις Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες δηλώνουν σήμερα ότι θα συσπειρωθούν εναντίον των υποψηφίων της AfD. «Όταν στον επαναληπτικό γύρο βρίσκεται ένα δημοκρατικό κόμμα και κάποιος από την AfD, τότε οι δημοκράτες τι πρέπει να κάνουν;» ανέφερε ο Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός του κρατιδίου Χέντρικ Βυστ δίνοντας τον τόνο. Η γενική τάση τόσο στους Χριστιανοδημοκράτες όσο και τους Σοσιαλδημοκράτες συνοψίζεται ως εξής: καμία συνεργασία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία και σε τοπικό επίπεδο.

ΑfD: «Δημοψήφισμα» για την κατεύθυνση του κρατιδίου

O επικεφαλής της AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Bεστφαλία (BΡΒ), Μάρτιν Βίνσεντς, έκανε λόγο πάντως για εκλογές που είχαν χαρακτήρα «δημοψηφίσματος» για το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει το κρατίδιο. Η BΡΒ «θέλει λιγότερη συνέχεια των ίδιων και περισσότερη AfD», όπως είπε τονίζοντας ότι οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής ήταν κάτι παραπάνω από εκλογές για δημάρχους και τοπικά συμβούλια.

