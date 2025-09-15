Λογαριασμός
Το Ισραήλ κατεδάφισε το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας - Δείτε βίντεο

Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε σήμερα από ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα -  Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι νεκροί από τα πλήγματα

gaza

Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί, μέχρι σήμερα το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας, βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε από ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα, μετά από προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού για εκκένωση της περιοχής. 

Με 19 ορόφους, ο Πύργος Αλ-Γάφρι ήταν το ψηλότερο και από τα παλαιότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας. 

Σε αυτόν στεγαζόταν διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης. 

Εκτός από τον Πύργο, το Ισραήλ κατέστρεψε πολλά άλλα κτίρια στην Πόλη της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους. 

Την ίδια ώρα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται»

