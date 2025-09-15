Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί, μέχρι σήμερα το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας, βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε από ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα, μετά από προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού για εκκένωση της περιοχής.

BREAKING: Al-Ghafri Tower, currently the highest building in Gaza City, was just bombed and levelled to the ground by Israeli warplanes.



This is part of Israel's efforts to ethnically cleanse the entire population of the city and forcibly remove them to southern Gaza pic.twitter.com/HRy0Fn6E8M September 15, 2025

Με 19 ορόφους, ο Πύργος Αλ-Γάφρι ήταν το ψηλότερο και από τα παλαιότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας.

Σε αυτόν στεγαζόταν διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης.

The occupation army announces the evacuation of Al-Ghofri Tower to bomb it.. the largest tower in Gaza City and one of its oldest. pic.twitter.com/OfwU5we3sj — Sameh Ahmed 𓂆 🇵🇸 (@PalPress24) September 15, 2025

Εκτός από τον Πύργο, το Ισραήλ κατέστρεψε πολλά άλλα κτίρια στην Πόλη της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους.

New footage shows the destruction of the Al-Ghafri Tower, the highest building in Gaza City, by Israeli airstrikes a few minutes ago. pic.twitter.com/LdTHOHVHEd — Quds News Network (@QudsNen) September 15, 2025

Την ίδια ώρα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται»

