Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατήγγειλε σήμερα έναν "πόλεμο λιμού και γενοκτονίας" που μαίνεται στη Γάζα, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Αίγυπτος εμποδίζει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

"Ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Γάζα δεν είναι πλέον ένας πόλεμος για την επίτευξη πολιτικών στόχων ή για την απελευθέρωση των ομήρων μόνο", δήλωσε ο Σίσι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Λουόνγκ Κουόνγκ.

"Αυτός ο πόλεμος έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει κάθε λογική ή δικαιολογία και έχει γίνει ένας πόλεμος λιμού και γενοκτονίας, όπως και ένα μέσο εξόντωσης του παλαιστινιακού ζητήματος", πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να "νικήσει πλήρως" τη Χαμάς στη Γάζα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ο στρατός θα μπορούσε να προχωρήσει μέχρι να καταλάβει όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Στα τέλη Ιουλίου, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ μιας περιορισμένης παύσης των εχθροπραξιών, φορτηγά με διεθνή βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα από την Αίγυπτο, αφού διέσχισαν το σημείο διέλευσης της Ράφα, το οποίο είναι κλειστό από την παλαιστινιακή πλευρά από τον Μάιο του 2024, τότε που ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον έλεγχό του.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος χαρακτήρισε "ανεύθυνα σχόλια" τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κάιρο φέρεται να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Ράφα, του μοναδικού σημείου διέλευσης μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου.

Αυτό το σημείο διέλευσης "δεν έχει κλείσει ποτέ από την Αίγυπτο", τόνισε, δηλώνοντας ότι "εδώ και 20 χρόνια, ο ρόλος της Αιγύπτου είναι να επιδιώκει να κατευνάσει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση".

Ο Σίσι εξήγησε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μπορούσε να εισέλθει μόνο "εφόσον δεν στάθμευε καμιά ισραηλινή δύναμη στην παλαιστινιακή πλευρά" των συνόρων, και παράλληλα δήλωσε ότι περισσότερα από 5.000 φορτηγά εξακολουθούσαν να περιμένουν στην αιγυπτιακή πλευρά.

Από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, η Αίγυπτος έχει αναλάβει, μαζί με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ παράλληλα τοποθετείται δημόσια κατά του αναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων προς το έδαφός της.

"Η Αίγυπτος θα παραμείνει πάντα μια πύλη εισόδου για την παροχή βοήθειας και όχι πύλη για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων", δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του κράτους.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Σίσι είχε προτρέψει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει δράση για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και είχε δηλώσει ότι "ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

