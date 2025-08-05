Όζι Όσμπορν: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του

Από καρδιακή ανακοπή και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πέθανε στις 22 Ιουλίου ο θρύλος του χέβι μέταλ Όζι Όσμπορν σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του που δημοσίευσαν οι New York Times και βρετανικά ΜΜΕ.

Ως συντρέχουσες αιτίες αναφέρονται η στεφανιαία νόσος και η νόσος του Πάρκινσον με δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Η κόρη του 76χρονου τραγουδιστή των Black Sabbath, Έιμι, υπέβαλε το πιστοποιητικό σε γραφείο του Λονδίνου.

Ο Βρετανός σταρ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια, που κορυφώθηκαν το 2019, όταν έπεσε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς χρειάστηκε να χειρουργηθεί στον αυχένα.

Τον Ιανουάριο του 2020, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον από το 2003, δηλώνοντας πάντως ότι «δεν είναι θανατική καταδίκη».

Ο Όζι τάφηκε στο κτήμα της έπαυλής του στο Μπάκιγχαμσαϊρ την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής κηδείας στην οποία παρευρέθηκαν η οικογένειά του και πλήθος προσωπικοτήτων.

Ο θάνατός του ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου εμφανίστηκε στη σκηνή για την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο στάδιο Villa Park στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ, όπου επανενώθηκε εκ νέου με τα αρχικά μέλη των Black Sabbath για πρώτη φορά από το 2005.

