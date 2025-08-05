Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού σε διάφορα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα. Εξ αυτών, 56 βρήκαν τον θάνατο την ώρα που περίμεναν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στα περίχωρα της Χαν Γιούνις.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι στρατιώτες έριξαν «προειδοποιητικά πυρά» κοντά στη Χαν Γιούνις όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλήθος Παλαιστινίων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, χωρίς όμως να αναφέρει θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

