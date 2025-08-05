Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: 68 νεκροί από πυρά του Iσραήλ, 56 κατά τη διανομή βοήθειας

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 68 άτομα σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού σε διάφορες περιοχές- Από αυτούς, 56 έχασαν τη ζωή τους ενώ περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια.

Καταστροφή στη Γάζα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού σε διάφορα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα. Εξ αυτών, 56 βρήκαν τον θάνατο την ώρα που περίμεναν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στα περίχωρα της Χαν Γιούνις.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι στρατιώτες έριξαν «προειδοποιητικά πυρά» κοντά στη Χαν Γιούνις όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλήθος Παλαιστινίων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, χωρίς όμως να αναφέρει θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παλαιστίνη Πόλεμος στη Γάζα ανθρωπιστική κρίση νεκροί άμαχοι Πολιτική Προστασία ανθρωπιστική βοήθεια κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark