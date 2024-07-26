Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού για το αεροδρόμιο EuroAirport - Είχε εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας

Το EuroAirport, το οποίο βρίσκεται στη γαλλική πλευρά των συνόρων κοντά στη Βασιλεία, υποδέχθηκε οκτώ εκατομμύρια επιβάτες το 2023

UPDATE: 13:45
Εκκενώθηκε αεροδρόμιο στα σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας για λόγους ασφαλείας

Λήξη συναγερμού για το αεροδρόμιο EuroAirport, που είχε εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας όπως ανακοίνωθηκε στην ιστοσελίδα του.

Η προηγούμενη είδηση

Αεροδρόμιο στα σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας, στη σκιά του σαμποτάζ που «παρέλυσε» το γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο ενόψει της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλείας συνεχίζονται στο αεροδρόμιο, καθώς επιβεβαιώθηκε συναγερμός για βόμβα.

«Για λόγους ασφαλείας, ο τερματικός σταθμός χρειάστηκε να εκκενωθεί και είναι προς το παρόν κλειστός», ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας EuroAirport Βασιλείας-Φράιμπουργκ στον ιστότοπό του.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν απογειώσεις ή προσγειώσεις αεροσκαφών. 

Αεροδρόμιο

Αρκετά γαλλικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του EuroAirport, χρειάστηκε να εκκενωθούν στα τέλη του περασμένου έτους λόγω μιας σειράς ψευδών απειλών για βόμβες.

Το EuroAirport, το οποίο βρίσκεται στη γαλλική πλευρά των συνόρων κοντά στη Βασιλεία, υποδέχθηκε οκτώ εκατομμύρια επιβάτες το 2023.

