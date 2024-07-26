Λήξη συναγερμού για το αεροδρόμιο EuroAirport, που είχε εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας όπως ανακοίνωθηκε στην ιστοσελίδα του.

Αεροδρόμιο στα σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας, στη σκιά του σαμποτάζ που «παρέλυσε» το γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο ενόψει της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλείας συνεχίζονται στο αεροδρόμιο, καθώς επιβεβαιώθηκε συναγερμός για βόμβα.

JUST IN: #EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg has temporary grounded flights due to "safety reasons".



The airport is located in France and is operated jointly by #France and #Switzerland.#OlympicGames — Brigade (@Brigade1936) July 26, 2024

«Για λόγους ασφαλείας, ο τερματικός σταθμός χρειάστηκε να εκκενωθεί και είναι προς το παρόν κλειστός», ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας EuroAirport Βασιλείας-Φράιμπουργκ στον ιστότοπό του.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν απογειώσεις ή προσγειώσεις αεροσκαφών.

Αρκετά γαλλικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του EuroAirport, χρειάστηκε να εκκενωθούν στα τέλη του περασμένου έτους λόγω μιας σειράς ψευδών απειλών για βόμβες.

Το EuroAirport, το οποίο βρίσκεται στη γαλλική πλευρά των συνόρων κοντά στη Βασιλεία, υποδέχθηκε οκτώ εκατομμύρια επιβάτες το 2023.

For safety reasons, the terminal had to be evacuated and is currently closed. Flight operations have been temporarily suspended. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. Update follows… pic.twitter.com/AUGUsNcspZ — EuroAirport (@euroairportcom) July 26, 2024

