Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοινώνουν τη σύλληψη δυο ηγετών του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα του Μεξικού

Δυο ηγέτες του ισχυρού μεξικανικού καρτέλ των ναρκωτικών Σιναλόα τέθηκαν υπό κράτηση χθες Πέμπτη στο Τέξας, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας τη συμμορία «ένα από τα πιο βίαια και ισχυρά κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο».

«Ο Ισμαήλ Σαμπάδα Γκαρσία, γνωστός επίσης ως ‘Ελ Μάγιο’, συνιδρυτής του καρτέλ, και ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του άλλου συνιδρυτή του, συνελήφθησαν (...) στο Ελ Πάσο, στο Τέξας», ανέφερε ο Μέρικ Γκάρλαντ, ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στην Ουάσιγκτον.

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είναι ένας από τους λεγόμενους «τσαπίτος», τους γιους του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν Γκουσμάν Λοέρα, ή «Ελ Τσάπο», που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε αμερικανική φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν λιτανεία κατηγοριών από τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ για τον ρόλο τους στις δραστηριότητες της συμμορίας, ιδίως για την παραγωγή και διακίνηση φαιντανύλης, εξαιρετικά θανατηφόρου οπιοειδούς.

Η χρήση φαιντανύλης, σύμφωνα με τις αρχές, είναι η κυριότερη αιτία θανάτου των Αμερικανών στο ηλικιακό φάσμα 18-45 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

