Σήμα κινδύνου για τρίτο τανκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα τρίτο πλοίο αντιμετωπίζει πρόβλημα στη Μαύρη θάλασσα όπως μεταδίδει το Reuters. Την ίδια ώρα, πετρέλαιο ξεβράστηκε κατά μήκος «δεκάδων χιλιομέτρων» της ρωσικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας, αφού δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές λόγω καταιγίδας το Σαββατοκύριακο, δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος την Τρίτη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Another Russian tanker is now sinking in the Black Sea pic.twitter.com/WJ0wGbAKpd December 17, 2024

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS είπε ότι το τρίτο πλοίο, επίσης δεξαμενόπλοιο, είχε εκδώσει σήμα κινδύνου στα ανοιχτά του λιμανιού του Kavkaz, αλλά ήταν ακόμα άθικτο, δεν υπήρχε διαρροή πετρελαίου και το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Το πρώτο πλοίο, το Volgoneft 212, κόπηκε στη μέση την Κυριακή στο στενό του Κερτς, μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Αζόφ. Το δεύτερο, το Volgoneft 239, προσάραξε 80 μέτρα (87 γιάρδες) από την ακτή κοντά στο λιμάνι του Ταμάν στο στενό.

Τα πλοία, και τα δύο άνω των 50 ετών, μετέφεραν περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) πετρελαϊκών προϊόντων συνολικά, ανέφερε το TASS, εγείροντας φόβους ότι θα μπορούσε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή εδώ και χρόνια. Ένα άλλο πρακτορείο, το RIA, είπε ότι το τρίτο σκάφος ήταν από την ίδια «γερασμένη» ομάδα πλοίων.

Waves have washed over 2 Russian oil tankers in the Kerch Strait. They are sinking.



Russia is a threat to all of Europe with its old tankers carrying oil and oil products! A catastrophe could happen at any moment! pic.twitter.com/7ULFt6Jo4G — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) December 15, 2024

Ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας Κρασνοντάρ, δήλωσε ότι το μαζούτ βρέθηκε κατά μήκος της ακτής μεταξύ των πόλεων Τέμριουκ και Ανάπα.

🌊🛢️ This is what the coast of Anapa looks like after 2 Russian tankers sank in the sea. pic.twitter.com/XpxX2JeqiQ — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 17, 2024

«Σήμερα το πρωί, κατά την παρακολούθηση της ακτογραμμής, βρέθηκαν λεκέδες από μαζούτ. Τα προϊόντα πετρελαίου ξεβράστηκαν στην ακτή για αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα», είπε.

Rusya'da tanker kazası sonrası çevre felaketi yaşanıyor



Petrol tankeri kazası sonrası dökülen petrol ürünleri karaya vurdu. Karasnodar'da büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. pic.twitter.com/7yj4WsnqgI — EFEKIZ Nermin Seçkin 𐰣𐰾𐰀𐰲𐰚𐰃𐰤 (@NerminSekin1) December 17, 2024

Οι Αρχές δήλωσαν ότι τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σε τέσσερις οικισμούς στην περιοχή Temryuk και ένα χωριό στην περιοχή Anapa, λόγω χυμένου πετρελαίου στην ακτογραμμή.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Zvezda TV έδειξε μια μαύρη ουσία που μοιάζει με πετρέλαιο κατά μήκος της ακτής στην Ανάπα και λεκέδες κατά μήκος μιας παραλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.