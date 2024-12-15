Ένα ρωσικό πετρελαϊκό τάνκερ με φορτίο χιλιάδων τόνων πετρελαϊκών προϊόντων υπέστη σοβαρό ρήγμα στη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας στον πορθμό του Κερτς, ενώ ένα άλλο τάνκερ εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αφού υπέστη ζημιές, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ το πρώτο τάνκερ, Volgoneft 212, είχε μήκος 136 μέτρων με πλήρωμα 15 ναυτών και διαχωρίστηκε στη μέση, με την πλώρη του να βυθίζεται, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα κύματα να σκεπάζουν το κατάστρωμα του.

Το πλοίο είχε ρωσική σημαία, ενώ ήταν κατασκευής του 1969. Υπέστη σοβαρές καταστροφές και είχε προσαράξει, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Two Russian tankers carrying fuel oil — Volgoneft-212 and Volgoneft-239 — are sinking in the Kerch Strait. pic.twitter.com/XjeUlj1i8N — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2024

“Υπήρξε διαρροή πετρελαϊκών προϊόντων”, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Ρωσίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, Rosmorrechflot.

Ένα δεύτερο πλοίο με ρωσική σημαία το Volgoneft 239, μήκους 132 μέτρων παρασύρθηκε από τον άνεμο, αφού υπέστη ζημιές, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. Το πλοίο, είχε πλήρωμα 14 ναυτών και είχε ναυπηγηθεί το 1973.

Τα δύο τάνκερ είχαν ικανότητα μεταφοράς φορτίων περίπου 4.200 τόνων πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν δημοσιοποίησαν λεπτομέρειες για την έκταση της θαλάσσιας μόλυνσης, αλλά και για τις αιτίες που προκάλεσαν τόσο σοβαρές ζημιές στα δύο πετρελαιοφόρα πλοία.

Μη επαληθευμένο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram έδειξε λίγο μαυρισμένο νερό σε φουρτουνιασμένη θάλασσα και ένα μισοβυθισμένο τάνκερ.

Πηγή: skai.gr

