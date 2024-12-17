Πολ Γουότσον: Αποφυλακίστηκε ο υπερασπιστής των φαλαινών

Ο ακτιβιστής οικολόγος και υπερασπιστής των φαλαινών Πολ Γουότσον αποφυλακίσθηκε σήμερα, μετά την απόφαση της Δανίας να μην τον εκδώσει στην Ιαπωνία, όπου κατηγορείται για ποινικές κατηγορίες που χρονολογούνται πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

«Η γροιλανδική αστυνομία ενημέρωσε σήμερα τον Πολ Γουότσον και τη δικηγόρο του για την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην υπόθεση έκδοσης. Στη συνέχεια ο Πολ Γουότσον αποφυλακίσθηκε στις 8:46» (τοπική ώρα, 12:46 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Γροιλανδίας.

Ο 74χρονος Αμερικανοκαναδός Γουότσον, ιδρυτής της οργάνωσης Θαλάσσιος Ποιμένας (Sea Shepherd) και του Ιδρύματος Captain Paul Watson, είχε συλληφθεί από την αστυνομία στη Γροιλανδία, όταν το πλοίο του είχε αγκυροβολήσει τον Ιούλιο σ' αυτό το δανικό αυτόνομο έδαφος.

«Είναι ελεύθερος, το υπουργείο Δικαιοσύνης μας πληροφορεί ότι απέρριψε το αίτημα έκδοσης», δήλωσε νωρίτερα η δικηγόρος Τζούλι Στατζ, διευκρινίζοντας ότι ο Γουότσον θα μπορέσει να βγει από τη φυλακή του Νούουκ στη Γροιλανδία όπου κρατούνταν προσωρινά εδώ και σχεδόν πέντε μήνες.

Η Ιαπωνία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη του Γουότσον καταζητώντας τον για κατηγορίες ότι έπεσε με το σκάφος του πάνω σε ένα ιαπωνικό φαλαινοθηρικό το 2010 στο Νότιο Παγωμένο Ωκεανό, εμποδίζοντας τις εργασίες του και προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές

Πηγή: skai.gr

