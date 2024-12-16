Στενό του Κερτς: Διαρροή 9.000 τόνων πετρελαϊκών προϊόντων από ρωσικά τάνκερ

Τα δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα οποία υπέστησαν χθες ζημιές και το ένα βυθίστηκε στο Στενό του Κερτς, στη διάρκεια τρικυμίας, μετέφεραν 9.200 τόνους (62.000 βαρέλια) πετρελαϊκών προϊόντων, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το δεξαμενόπλοιο Volgoneft 212 – το οποίο κόπηκε στη μέση και η πλώρη του βυθίσθηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος -μετέφερε περίπου 4.900 τόνους καυσίμου πετρελαίου.

Το Volgoneft 239 υπέστη ζημιές ενώ μετέφερε 4.300 τόνους. Το πλοίο εξώκειλε σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την ακτή κοντά στο λιμάνι Ταμάν ενώ και τα 14 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Η διαρροή ενδέχεται να είναι από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια την περιοχή.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε χθες, Κυριακή, την κυβέρνηση να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την επιχείρηση διάσωσης και τον περιορισμό των συνεπειών της διαρροής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το Στενό του Κερτς, ο πορθμός που χωρίζει τη Ρωσία από την προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία, είναι σημαντική οδός για τις εξαγωγές ρωσικών δημητριακών και προϊόντων καυσίμων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.