Μετά την Μαγιότ, δεκάδες νεκροί και φοβερές καταστροφές από τον κυκλώνα Σίντο και στη Μοζαμβίκη - Βίντεο

Ο φονικός κυκλώνας έπληξε την Μοζαμβίκη την Κυριακή με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο Σίντο αναμένεται να εξασθενήσει σήμερα κοντά στη Ζιμπάμπουε

Κυκλώνας Σίντο: Επληξε και τη Μοζαμβίκη - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Μετά το φονικό πέρασμα του κυκλώνα Σίντο από την Μαγιότ- όπου εκφράχονται φόβοι για εκατοντάδες ή χιλιάδες νεκρούς - τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν και στη Μοζαμβίκη, που επλήγη από τον κυκλωνα την Κυριακή. 

«Στις 17 Δεκεμβρίου του 2024, συνολικά 174.158 άνθρωποι εκτιμάται ότι επλήγησαν, με 34 νεκρούς και 319 τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), επικαλούμενη στοιχεία από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της νοτιοαφρικανικής χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ινστιτούτο φυσικών καταστροφών της Μοζαμβίκης, 23.600 σπίτια και 170 αλιευτικά σκάφη καταστράφηκαν.

Ο Σίντο, με ανέμους 260 χλμ/ώρα και βροχόπτωση 250 χιλιοστόμετρων σε 24 ώρες, χτύπησε το βόρειο τμήμα της Μοζαμβίκης, που πλήττεται συχνά από κυκλώνες.

Ο Σίντο κατευθύνθηκε χθες προς το Μαλάουι και αναμένεται να εξασθενήσει σήμερα κοντά στη Ζιμπάμπουε.

