Κυκλώνας Σίντο: Επληξε και τη Μοζαμβίκη - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Μετά το φονικό πέρασμα του κυκλώνα Σίντο από την Μαγιότ- όπου εκφράχονται φόβοι για εκατοντάδες ή χιλιάδες νεκρούς - τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν και στη Μοζαμβίκη, που επλήγη από τον κυκλωνα την Κυριακή.

Drone footage shows damage caused by Cyclone Chido in Mozambique pic.twitter.com/Im4zNF2kyo December 17, 2024

«Στις 17 Δεκεμβρίου του 2024, συνολικά 174.158 άνθρωποι εκτιμάται ότι επλήγησαν, με 34 νεκρούς και 319 τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), επικαλούμενη στοιχεία από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της νοτιοαφρικανικής χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ινστιτούτο φυσικών καταστροφών της Μοζαμβίκης, 23.600 σπίτια και 170 αλιευτικά σκάφη καταστράφηκαν.

Mozambique: Cyclone Chido made landfall with destructive winds & heavy rain, leaving over 627K people in high-risk areas in need of shelter and other life-saving aid.@WFP is on the ground delivering food assistance to families in need.



pic.twitter.com/eV9EH7cLQh — United Nations (@UN) December 16, 2024

Ο Σίντο, με ανέμους 260 χλμ/ώρα και βροχόπτωση 250 χιλιοστόμετρων σε 24 ώρες, χτύπησε το βόρειο τμήμα της Μοζαμβίκης, που πλήττεται συχνά από κυκλώνες.

Ο Σίντο κατευθύνθηκε χθες προς το Μαλάουι και αναμένεται να εξασθενήσει σήμερα κοντά στη Ζιμπάμπουε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.