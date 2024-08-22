Σε τραγικό εφιάλτη εξελίχθηκε η κρουαζιέρα του μεγιστάνα Μάικ Λιντς στη Μεσόγειο.

Συνολικά πέντε είναι οι σοροί που βρέθηκαν χθες Τετάρτη κατά τις έρευνες των Λιμενικών Αρχών της Σικελίας στο ναυάγιο ανοιχτά του Παλέρμο, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων στους έξι.

Σήμερα Πέμπτη θα συνεχιστούν οι έρευνες με στόχο αφενός να ανασυρθεί η σορός που έχει μεν εντοπιστεί αλλά δεν έχει ανασυρθεί από το σκάφος, καθώς και να βρεθεί ο τελευταίος αγνοούμενος.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, οι σοροί του μεγιστάνα Μάικ Λιντς και της 18χρονης κόρης του, Χάνα, είναι ανάμεσα στις σορούς που εντοπίστηκαν μέχρι στιγμής και έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιταλική Corriere, οι σοροί που ανασύρθηκαν ανήκουν στον πρόεδρο της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, τη σύζυγό του Τζούντιθ, τον δικηγόρο Κρις Μορβίλο και τη σύζυγό του Νέντα.

Τι προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους - Ξεκινάει δικαστική έρευνα

Οι αρχικές μαρτυρίες έκαναν λόγο ότι το σούπερ γιοτ βρέθηκε στο «μάτι» υδροσίφωνα και, κατόπιν περιδίνησης, έσπασε το τεράστιο κατάρτι του και άρχισε να βυθίζεται.

Ωστόσο, δύτες που κατόρθωσαν να φτάσουν στο ναυάγιο, σε βάθος 50 μέτρων, ανέφεραν ότι το κύτος του πλοίου είναι πεσμένο στο πλάι άθικτο, μαζί με το κατάρτι.

«Τα στοιχεία που έχουμε από τους δύτες είναι ότι το σκάφος είναι άθικτο, γυρισμένο στο πλάι» δήλωσε επίσης στο BBC o Μάθιου Σανκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης και πρόσθεσε ότι τα σκάφη δεν είναι σχεδιασμένα να πλέουν με τέτοιο καιρό».

Μετά από αυτές τις μαρτυρίες, και ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, η εισαγγελία του Τέρμινι Ιμερέσε άνοιξε δικαστική έρευνα για το περιστατικό.

Μια σειρά ατυχών γεγονότων

Οι αγνοούμενοι επέβαιναν στη θαλαμηγό ως καλεσμένοι του Μάικ Λιντς, του μεγιστάνα τεχνολογίας που αντιμετώπισε κατηγορίες για απάτη σχετικά με την εξαγορά της εταιρείας του Autonomy από τον κολοσσό υπολογιστών Hewlett-Packard.

Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι διόγκωσε την αξία της εταιρείας χρησιμοποιώντας αναδρομικές συμφωνίες για να παραπλανήσει σχετικά με τις πωλήσεις της, προσέθεσαν ότι απέκρυψε τη ζημιογόνο δραστηριότητα της επιχείρησης που αφορά τη μεταπώληση υλικού και τον κατηγόρησαν, επίσης, ότι εκφόβιζε ή απέλυε άτομα που εξέφραζαν ανησυχίες.

Ωστόσο, τελικά εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2022 για να δικαστεί, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο με την αθώωσή του.

Ο συνέταιρος του και συγκατηγορούμενος στη δίκη, Στίβεν Τσάμπερλεν το περασμένο Σάββατο ενώ έτρεχε σε δρόμο, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και σκοτώθηκε.

