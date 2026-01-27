Μέλη της ICE στη Χειμερινή Ολυμπιάδα του Μιλάνου;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αντιπαράθεση στην Ιταλία για την πιθανή παρουσία μελών της αμερικανικής υπηρεσίας ICE στη Χειμερινή Ολυμπιάδα του Μιλάνου που ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου.

Πρώτη αναφορά από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano για τη συμμετοχή της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στην υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

Σε κύριας σημασίας πολιτικό θέμα έχει μετατραπεί στην Ιταλία η πιθανή παρουσία ανδρών της ICE στη Χειμερινή Ολυμπιάδα του Μιλάνου, η οποία ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου.



Η πρώτη αναφορά έγινε από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, σύμφωνα με την οποία «μέλη της γνωστής Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) θα έρθουν στην Ιταλία, για να στηρίξουν τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας καθ΄όλη την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων».

Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης

H σχετική αποκάλυψη προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να δώσει άμεσα εξηγήσεις, διότι τίθεται θέμα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας.



«Σε αυτή την φάση δεν μας προκύπτει, αλλά ακόμα και αν ισχύει, οι ξένες αποστολές επιλέγουν, βάσει των νόμων που σέβονται, σε ποιον να απευθύνονται για την εγγύηση της ασφάλειάς τους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.



Ο Περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, Ατίλιο Φοντάνα, όμως, έδωσε διαφορετικές πληροφορίες και αποκάλυψε ότι «η ICE θα έρθει στην Ιταλία μόνο για να προστατέψει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο» και ότι «θα έχει μόνο, ουσιαστικά, έναν ρόλο αμυντικού χαρακτήρα». Δηλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν νέα πολιτική θύελλα, με τα Πέντε Αστέρια να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη εξέλιξη» και τον Περιφερειάρχη να ανασκευάζει, τελικά, λέγοντας ότι παρερμηνεύθηκε.



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να είναι παρόντες στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Αγώνων το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου, στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου.



Και ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης επέμενε ότι «δεν τίθεται θέμα δράσης της ICE σε ιταλικό έδαφος, αργά χθες βράδυ -τελικά- εκπρόσωπος της ICE τόνισε ότι, στα πλαίσια πάντα της Ολυμπιάδας, «οι υπηρεσίες της θα βοηθήσουν την Ιταλία και τις αμερικανικές αρχές στην εξακρίβωση και στον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις». Η Ρώμη, πάντως, βάσει των διμερών συμφωνιών, αναμένεται να έχει τον συντονισμό και την τελική ευθύνη κάθε συνεργασίας και ενέργειας.



Ο κεντροαριστερός δήμαρχος της ιταλικής συμπρωτεύουσας, τέλος, Μπέπε Σάλα, είναι κάθετα αντίθετος σε μια τέτοια εξέλιξη. Θεωρεί, όπως δήλωσε, ότι «πρόκειται για ένα αστυνομικό σώμα, το οποίο δρα υπό παράνομες συνθήκες» και για τον λόγο αυτόν «εύχεται να μην έρθει ποτέ στο Μιλάνο».

Πηγή: Deutsche Welle

