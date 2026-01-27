Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι μίλησε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αρνήθηκε ότι ανακάλεσε δηλώσεις που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα και οι οποίες ενόχλησαν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι ο Κάρνεϊ πήρε πίσω ορισμένες από τις παρατηρήσεις που είχε κάνει κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νταβός, στην οποία είχε καλέσει τα κράτη να αποδεχθούν το τέλος μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν είχε ανακαλέσει τις δηλώσεις αυτές, ο Κάρνεϊ απάντησε: «Όχι».

Πηγή: skai.gr

