Το λιμενικό σώμα Ηγουμενίτσας και η σπουδαία δράση του

Έντονη δραστηριότητα διακίνησης λαθραίων καταγράφεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται συνεχώς σε επιφυλακή αφού τα κυκλώματα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη στρατηγική σημασία του λιμανιού και να περάσουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη.

Η δημοσιογράφος του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» έκανε περιπολία με σκάφος του λιμενικού στα ελληνοαλβανικά σύνορα, σε ένα κομβικό σημείο που για χρόνια ήταν πέρασμα για τους διακινητές.

Οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί και στην πύλη εισόδου – εξόδου του λιμένα με τον «Βλαντ», τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης.

Πηγή: skai.gr

