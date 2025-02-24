Ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με τον σύμμαχό του Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ημέρα που συμπληρώνεται η τρίτη επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι το Πεκίνο και η Μόσχα είναι «αληθινοί φίλοι» οι οποίοι «αλληλοϋποστηρίζονται», μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Η ιστορία και η πραγματικότητα δείχνουν ότι η Κίνα και η Ρωσία είναι καλοί γείτονες που δεν μπορούν να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο, καθώς και αληθινοί φίλοι που (...) αλληλοϋποστηρίζονται και επιτυγχάνουν κοινή ανάπτυξη», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τη Δευτέρα τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για τις επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, ανακοίνωσε από την πλευρά του, το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία την περασμένη εβδομάδα, όπου η Μόσχα δήλωσε ότι συμφώνησαν να ξεκινήσουν «εργασίες» για την αποκατάσταση των διμερών δεσμών και την προετοιμασία των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Σι εξέφρασε την υποστήριξή του στον διάλογο μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και μίλησε για την ετοιμότητα της Κίνας να βοηθήσει στην εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Η Κίνα χαίρεται που βλέπει τις θετικές προσπάθειες που αναπτύσσονται από τη Ρωσία και τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες για να επιλυθεί η κρίση», δήλωσε ο Σι στον Πούτιν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Σι έχει συναντηθεί με τον Πούτιν πάνω από 40 φορές την τελευταία δεκαετία και ο Πούτιν τους τελευταίους μήνες περιέγραψε την Κίνα ως «σύμμαχο». Παράλληλα, το Πεκίνο αρνήθηκε να καταδικάσει τη Μόσχα για τον ρόλο της στον πόλεμο.

Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες φέτος, αφού συζήτησαν τον Ιανουάριο πώς θα οικοδομήσουν τις σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.