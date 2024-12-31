«Οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές του Στενού της Ταϊβάν είναι μια οικογένεια. Κανείς δεν μπορεί να κόψει τους οικογενειακούς μας δεσμούς και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την ιστορική τάση της εθνικής επανένωσης», είπε ο Σι σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά στο CCTV της Κίνας την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Η Κίνα θεωρεί τη δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πεκίνου και λέει ότι μόνο ο λαός του μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του και το Πεκίνο οφείλει να σεβαστεί την επιλογή του λαού της Ταϊβάν.

Το μήνυμα στον Πούτιν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε να προωθήσει την «παγκόσμια ειρήνη» στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

«Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει η διεθνής κατάσταση, η Κίνα θα παραμείνει σταθερή στην περαιτέρω συνολική εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων... και στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ανάπτυξης», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Από την πλήρη εισβολή του Πούτιν στη γειτονική Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Κίνα προσπάθησε να παρουσιαστεί ως ουδέτερο μέρος, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα δυτικά έθνη.

Ωστόσο, παραμένει ένας στενός πολιτικός και οικονομικός εταίρος της Ρωσίας, οδηγώντας ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίσουν το Πεκίνο ως «ενισχυτή» του πολέμου, τον οποίο το Πεκίνο ποτέ δεν καταδίκασε.

Πηγή: skai.gr

