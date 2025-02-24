Ποιους όρους θέτει η Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Κοινές δηλώσεις Λαβρόφ-Φιντάν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν θα σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία παρά μόνο όταν πετύχει αυτό που επιδιώκει μέσω των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες επιθυμούν να ξεκινήσουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

«Δεν θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες παρά μόνο όταν αυτές οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε ένα ξεκάθαρο και βιώσιμο αποτέλεσμα που να ταιριάζει στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Λαβρόφ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

Η Μόσχα ζητεί την παράδοση του ουκρανικού στρατού και απαιτεί από το Κίεβο να της παραχωρήσει πέντε επαρχίες της Ουκρανίας τις οποίες ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει οι ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να δεσμευθεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να αποκτήσει νέα κυβέρνηση.

Στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα πρέπει να συμμετέχουν «οι δύο πλευρές», εκτίμησε από την πλευρά του ο Φιντάν.

«Την ώρα που σήμερα εισερχόμαστε στον τέταρτο χρόνο πολέμου (…) αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη νέα αμερικανική πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι μια λύση ενδέχεται να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν οι δύο πλευρές», υπογράμμισε.

«Η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή (…) Στόχος μας είναι να τερματιστεί αυτός ο καταστροφικός πόλεμος το συντομότερο δυνατό και να κλείσουν οι πληγές στην περιοχή», κατέληξε ο Φιντάν.

Η Τουρκία, αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μετά την έναρξη του πολέμου έχει διατηρήσει τους δεσμούς της τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο. Παρέχει drones στους Ουκρανούς, αλλά δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας που έχουν επιβάλει οι Δυτικοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

