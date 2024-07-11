Η Shelley Duvall, η Αμερικανίδα ηθοποιός με την παράξενη ομορφιά και τα μεγάλα εκφραστικά μάτια, η οποία πρωταγωνίστησε σε επτά ταινίες που σκηνοθέτησε ο μέντοράς της, Robert Altman, και συμπρωταγωνίστρια του Jack Nicholson στο «The Shining» του Stanley Kubrick, πέθανε την Πέμπτη. Ήταν 75 ετών.



Η Duvall πέθανε στον ύπνο της συνεπεία επιπλοκών διαβήτη, στο σπίτι της στο Blanco του Τέξας, ανακοίνωσε σύντροφός της Dan Gilroy στο The Hollywood Reporter, τέσσερις ημέρες μετά τα 75α γενέθλιά της.

«H αγαπητή, γλυκιά, υπέροχη σύντροφος και φίλη μου μας άφησε. Είχε άρα πολλά βάσανα τον τελευταίο καιρό, τώρα είναι ελεύθερη. Πέτα μακριά, όμορφη Shelley», είπε ο Gilroy.

Ξεκίνησε την καριέρα της σε διάφορες ταινίες του Altman στη δεκαετία του '70, όπως οι: Brewster McCloud (1970), Η έντιμος κυρία και ο χαρτοπαίκτης (1971), Thieves Like Us (1974), Nashville (1975) και 3 γυναίκες, για την οποία κέρδισε το βραβείο Γυναικείου ρόλου στο φεστιβάλ των Καννών και μία υποψηφιότητα για το βραβείο BAFTA καλύτερης ηθοποιού.

Έπαιξε έναν δεύτερο ρόλο στην ταινία Νευρικός εραστής (1977), πριν πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Popeye (1980) και Η Λάμψη (1980). Αργότερα, η Ντιβάλ εμφανίστηκε στις ταινίες: Υπέροχοι ληστές και τα κουλουβάχατα της ιστορίας (1981), Frankenweenie (1984), Roxanne (1987) και Το πορτρέτο μιας κυρίας (1996). Επίσης, έλαβε υποψηφιότητα για Βραβείο Έμμυ ως παραγωγός για το Shelley Duvall's Faerie Tale Theatre, στο οποίο ήταν επίσης αφηγήτρια και πρωταγωνίστρια, και για άλλες σειρές για παιδιά. Η πιο πρόσφατη ερμηνεία της Ντιβάλ ήταν στο The Forest Hills (2023).

Ερωτηθείσα από τους New York Times το 1977 γιατί επέλεξε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Άλτμαν, είπε: «Μου προσφέρει καλούς ρόλους. Κανένας τους δεν ήταν όμοιος. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε μένα, εμπιστοσύνη και σεβασμό σε μένα, και δεν μού βάζει περιορισμούς ούτε με εκφοβίζει, και τον αγαπώ».

