Οι ΗΠΑ και η Γερμανία απέτρεψαν σχέδιο δολοφονίας της Ρωσίας κατά του διευθύνοντα συμβούλου μιας ισχυρής γερμανικής κατασκευαστικής εταιρείας όπλων που παράγει βλήματα πυροβολικού και στρατιωτικά οχήματα για την Ουκρανία.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ανακάλυψαν νωρίτερα αυτό τον χρόνο ότι η ρωσική κυβέρνηση σχεδίαζε να δολοφονήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο Άρμιν Πάπεργκερ, της Rheinmetall, που παράγει οπλικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Το σχέδιο για τη δολοφονία του Άρμιν Πάπεργκερ αποτελεί μέρος μιας σειράς ρωσικών σχεδίων για τη δολοφονία στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη που υποστήριζαν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, ανέφεραν πηγές στο CNN. Ωστόσο, το σχέδιο για τη δολοφονία του Άρμιν Πάπεργκερ, που ηγήθηκε του γερμανικού τμήματος παραγωγής για την υποστήριξη του Κιέβου, ήταν πολύ κοντά στο να εκτελεστεί.

Όταν οι Αμερικανοί έμαθαν για την προσπάθεια, ενημέρωσαν τη Γερμανία, της οποίας οι υπηρεσίες ασφαλείας μπόρεσαν στη συνέχεια να προστατέψουν τον Πάπεργκερ και να αποτρέψουν το σχέδιο. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι το Βερολίνο είχε ενημερωθεί για το σχέδιο από τις ΗΠΑ.

Για περισσότερους από έξι μήνες, η Ρωσία διεξάγει εκστρατεία δολιοφθοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει στρατολογήσει ντόπιους ερασιτέχνες για εμπρηστικές επιθέσεις σε αποθήκες που συνδέονται με όπλα για την Ουκρανία, με σκοπό την παρεμπόδιση της ροής όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία.

Το σχέδιο δολοφονίας ενός ιδιώτη εντείνει τις ανησυχίες, όπως υπογραμμίζουν δυτικοί αξιωματούχοι, καθώς υποδηλώνει το πόσο μακριά ήταν διατεθειμένη να φτάσει η Μόσχα στον σκιώδη πόλεμο που διεξάγει σε όλη τη Δύση.

Ο Πάπεργκερ ήταν ένας προφανής στόχος: η εταιρεία του, η Rheinmetall, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών που χρησιμοποιεί η Ουκρανία. Η εταιρεία ανοίγει εργοστάσιο τεθωρακισμένων οχημάτων εντός της Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες, μια κίνηση, που σύμφωνα με πηγή των μυστικών υπηρεσιών, ανησυχεί βαθιά τη Ρωσία. Μετά από μια σειρά κερδών επί του πεδίου νωρίτερα αυτό το έτος, η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας έχει σταματήσει για άλλη μια φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση.



