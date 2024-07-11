Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε να διοριστεί ένας Ιταλός ως ο νέος ειδικός απεσταλμένος του ΝΑΤΟ για τη νότια πτέρυγά του, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

«Είναι κάτι για το οποίο η Ιταλία πάλεψε, και πιστεύουμε ότι είναι σωστό να επιλεγεί ένας Ιταλός για αυτόν τον ρόλο», τόνισε η Μελόνι στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, DC, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί. σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Ιταλία στο θέμα, ο Μελόνι είπε ότι ο διορισμός θα είναι μια αναγνώριση της ιταλικής συνεισφοράς στη συμμαχία, δεδομένου του αριθμού του ιταλικού στρατιωτικού προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί διάφορες αποστολές του ΝΑΤΟ.

