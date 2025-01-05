Ο Ίλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι το βρετανικό ακροδεξιό κόμμα Reform UK πρέπει να αλλάξει ηγέτη, δηλαδή τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο υποστήριζε έως τώρα.

«Το κόμμα Reform έχει ανάγκη από νέο ηγέτη. Ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X αναφερόμενος στον Νάιτζελ Φάρατζ, εμβληματικό πρόσωπο του Brexit και ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, το οποίο είναι σε πλήρη άνοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βουλευτής από τον Ιούλιο, ο Φάρατζ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι σε "διαπραγματεύσεις" με τον Μασκ για μια χρηματοδότηση του κόμματός του. Συνάντησε τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X στα μέσα Δεκεμβρίου στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Φάρατζ δεν άργησε να του απαντήσει σήμερα στο X: «Λοιπόν, αυτό είναι έκπληξη! Ο Ίλον είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά φοβάμαι πως δεν συμφωνώ σε αυτό το σημείο» μαζί του.

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, πλήθυνε τα σχόλια τις τελευταίες ημέρες για τη βρετανική πολιτική. Επιτέθηκε επανειλημμένα στην κυβέρνηση του Εργατικού Κιρ Στάρμερ και ζήτησε την απελευθέρωση του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Τόμι Ρόμπινσον δεν είναι καλός για το Reform και δεν θα απαρνηθώ ποτέ τις αρχές μου», πρόσθεσε ο Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Τόμι Ρόμπινσον είναι εμβληματικό πρόσωπο της βρετανικής ακροδεξιάς. Καταδικάστηκε στα τέλη Οκτωβρίου σε φυλάκιση 18 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης του 2021 που του απαγόρευε να επαναλάβει δυσφημιστικά σχόλια για έναν Σύρο πρόσφυγα.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου, που οδήγησαν το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους Τόρις, το Reform UK συγκέντρωσε περίπου το 14% των ψήφων εξασφαλίζοντας την είσοδό του στο κοινοβούλιο και πέντε έδρες.

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ έλαβε πολλές ψήφους από τους Συντηρητικούς, οι οποίοι υπέστησαν τη χειρότερη ήττα στην ιστορία τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

