Washington Post: Οι ΗΠΑ θα στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα πρόσθετων επιθέσεων ή χερσαίων επιχειρήσεων εάν δεν τηρηθεί η εκεχειρία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι δυνάμεις που κινούνται στην περιοχή περιλαμβάνουν περίπου 6.000 στρατιώτες που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS George HW Bush και πολλά πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι, οι οποίοι, όπως και κάποιοι άλλοι, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Περίπου 4.200 άλλοι, αναμένεται να φτάσουν προς το τέλος του μήνα.

Η ενίσχυση της δύναμης φαίνεται πιθανό να συμπλεύσει με τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή, ακριβώς τη στιγμή που η εκεχειρία των δύο εβδομάδων πρόκειται να εκπνεύσει στις 22 Απριλίου. Τα στρατεύματα αναμένεται να ενταχθούν στο εκτιμώμενο προσωπικό των 50.000 ατόμων που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να πιέσει οικονομικά την Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Κυριακή αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας που αναχωρεί από και καταφθάνει σε ιρανικά λιμάνια. Ο ίδιος επιχειρεί να αναγκάσει το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ —ένα ζωτικής σημασίας πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή που διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο— και να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μέσω διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ,Τζέι Ντι Βανς. Οι συνομιλίες «ναυάγησαν» το Σαββατοκύριακο, αλλά ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα, ενώ ανέφερε στο Fox Business ότι θεωρεί πως ο πόλεμος είναι «πολύ κοντά» στο να τελειώσει.

Η άφιξη επιπλέον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο Ιράν και θα προσφέρει στον ναύαρχο Brad Cooper, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), και σε άλλους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες περισσότερες επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο James Foggo, απόστρατος ναύαρχος και κοσμήτορας στο Κέντρο Θαλάσσιας Στρατηγικής στη Βόρεια Βιρτζίνια. «Όσο περισσότερα ''εργαλεία'' έχεις στην εργαλειοθήκη σου, τόσο μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών διαθέτεις», δήλωσε ο Foggo, χαρακτηρίζοντας την εισαγωγή πρόσθετων δυνάμεων ως «εφεδρική ισχύ, σε περίπτωση που τα πράγματα πάρουν άσχημη τροπή».

Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ερωτηθείσα για τη διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας, ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Τραμπ «έχει σοφά κρατήσει όλες τις επιλογές στο τραπέζι, για την περίπτωση που οι Ιρανοί δεν εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν προχωρήσουν σε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Τραμπ, ο Βανς και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν «καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ», δήλωσε η ίδια, προβλέποντας ότι η «απελπισία του Ιράν για μια συμφωνία θα αυξηθεί» όσο ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλιο.

Η άφιξη των πρόσθετων δυνάμεων θα θέσει στη διάθεση των διοικητών τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, το καθένα με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη. Το USS Abraham Lincoln βρίσκεται στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο, ενώ το USS Gerald R. Ford έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο τον Φεβρουάριο, παρατείνοντας μια μακρά ανάπτυξή που περιλάμβανε παρουσία πέρυσι στην Ευρώπη και συμμετοχή σε επιχειρήσεις ανοικτά της Βενεζουέλας στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush βρισκόταν την Τρίτη κοντά στο Κέρας της Αφρικής και αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ασυνήθιστη παράκαμψη γύρω από το νότιο άκρο της ηπείρου καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα. Η διαδρομή προς την περιοχή αναφέρθηκε αρχικά από το USNI News, όπως αναφέρει η Washington Post.

Η ομάδα αμφίβιας ετοιμότητας Boxer, αποτελούμενη από τρία πλοία, αναχώρησε την περασμένη εβδομάδα από τη Χαβάη και απέχει τώρα περίπου δύο εβδομάδες από τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν αξιωματούχοι. Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών που επιβαίνει σε αυτά περιλαμβάνει ένα τάγμα πεζικού με περισσότερα από 800 άτομα προσωπικό, καθώς και ελικόπτερα και αποβατικά σκάφη. Μια παρόμοια μονάδα, η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έφτασε στη Μέση Ανατολή από την Οκινάουα της Ιαπωνίας στα τέλη Μαρτίου.

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν στον αποκλεισμό του Τραμπ βρίσκονται πιθανότατα σε «αναζήτηση» πλοίων που θεωρούνται ύποπτα για υποστήριξη του Ιράν. Ένοπλες ομάδες από τους Navy SEALs, το Σώμα Πεζοναυτών ή την Ακτοφυλακή είναι εκπαιδευμένες να καταλαμβάνουν σκάφη, είτε τα πληρώματά τους συνεργάζονται με τις αμερικανικές δυνάμεις είτε όχι, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι την Τρίτη, δήλωσαν αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης, έξι εμπορικά πλοία αναχαιτίστηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις και όλα επέστρεψαν σε λιμάνια του Ιράν χωρίς επεισόδια. Περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία του ναυτικού είναι τοποθετημένα στον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού, ελέγχοντας τα σκάφη καθώς εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, η επιβίβαση σε πλοία μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή. Οποιοδήποτε μέλος του αμερικανικού προσωπικού κληθεί να το πράξει, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο οι επιβαίνοντες να αντεπιτεθούν ή οι ιρανικές δυνάμεις να στοχοποιήσουν τις ομάδες επιβίβασης με drones ή ταχύπλοα, δήλωσε ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας.

Ο Τραμπ το παραδέχτηκε αυτό σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, λέγοντας ότι το ναυτικό του Ιράν βρίσκεται ήδη «στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο» και ότι οποιαδήποτε μικρότερα σκάφη πλησιάσουν το αμερικανικό προσωπικό θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια μοίρα.

