Οι ΗΠΑ προχωρούν τις συνομιλίες για την παραχώρηση άδειας στην Ουκρανία να κατασκευάζει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot —τους οποίους το Κίεβο χρειάζεται επειγόντως για να αμυνθεί απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις— παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για μια τέτοια συμφωνία, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων.



Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την επιλογή η Ουκρανία να κατασκευάζει ορισμένα εξαρτήματα, με την τελική συναρμολόγηση να γίνεται αλλού στην Ευρώπη, πρόσθεσαν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

Το Κίεβο επιζητεί περισσότερους PAC-3, τον νεότερο τύπο πυραύλων Patriot και ένα από τα λίγα όπλα που μπορούν να καταρρίψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύει η Ρωσία στην Ουκρανία σεΟ Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε το Σάββατο ότι η χώρακαι ότι μόνο ένας από τους 27 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Μόσχα εκείνη την ημέρα καταρρίφθηκε.Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ζελένσκι στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραχωρούσαν στην Ουκρανία άδεια για την κατασκευή PAC-3, εξέλιξη που θα ενίσχυε το Κίεβο.Αλλά την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φάνηκε να υπαναχωρεί, μετά από αυτό που δύο από τις πηγές περιέγραψαν ως «δύσκολη συνάντηση» με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει να επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους Patriot και ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικές στο να επιτρέψουν σε κάποιον να τους κατασκευάζει».Τα αιτήματα του Ζελένσκι για εγχώρια παραγωγή των αναχαιτιστικών πυραύλων, που είναι απαραίτητοι για το σύστημα Patriot,από την Ουάσινγκτον όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, λόγω ανησυχιών ασφαλείας που ήγειραν στελέχη της βιομηχανίας και Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν τρεις από τις πηγές.Ο απεσταλμένος της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ηγείται τώρα των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας και ταξίδεψε στο Κίεβο τον περασμένο μήνα για να συζητήσει το ζήτημα και να αξιολογήσει τις επιλογές με Ουκρανούς αξιωματούχους και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, ανέφεραν οι τέσσερις πηγές.«Δεν δόθηκε καμία εντολή για πάγωμα των συζητήσεων», διευκρίνισε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και άλλους.Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την κατασκευή εξαρτημάτων των Patriot στην Ουκρανία και την αποστολή τους στη Γερμανία για την τελική συναρμολόγηση, την ένταξη της Ουκρανίας σε ένα υπάρχον αμερικανοευρωπαϊκό πρόγραμμα αναχαιτιστικών Patriot, καθώς και την άδεια στο Κίεβο να κατασκευάζει μια φθηνότερη έκδοση του PAC-3, σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές.Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

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