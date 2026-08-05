Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πάνω από 1.000 Γερμανοί νομικοί, μεταξύ των οποίων δικηγόροι, δικαστές και εισαγγελείς, ζητούν με ανοιχτή επιστολή την άμεση απαγόρευση του κόμματος AfD από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

Στην επιστολή επισυνάπτεται έκθεση της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα (GFF) που καταλήγει ότι οι πολιτικές της AfD παραβιάζουν το Σύνταγμα της Γερμανίας, ειδικότερα την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας.

Οι υπογράφοντες τονίζουν σε δραματικό τόνο ότι η απαγόρευση πρέπει να γίνει "άμεσα", πριν να "είναι πολύ αργά".

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Πάνω από χίλιοι δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί καθώς και ασκούμενοι συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τη γερμανική βουλή ζητώντας την έναρξη διαδικασίας για απαγόρευση της ΑfD από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης και μάλιστα «άμεσα», πριν να «είναι πολύ αργά», όπως διαμηνύουν σε δραματικό τόνο στην επιστολή, σύμφωνα με το δίκτυο n-tv.



Στη συγκεκριμένη επιστολή προσκομίζουν έκθεση της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα GFF, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές της AfD παραβιάζουν την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Γερμανίας και την αρχή της δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, είναι αντισυνταγματικές.

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στη δημοκρατία

Ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος (RAV) δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Βουλή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ως πολιτικά αρμόδια όργανα, καλούνται εκ νέου να «κινήσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, με σκοπό να κηρυχθεί η AfD αντισυνταγματική και να απαγορευτεί η λειτουργία της ως πολιτικού κόμματος».



Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, σε διαφορετική περίπτωση «υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη δημοκρατία, ενώ θα τεθούν σε κίνδυνο πολλοί πολίτες, εάν η AfD καταφέρει να υλοποιήσει τις αντισυνταγματικές πολιτικές της».

Δεν υπάρχει πολιτική συναίνεση

Την απόφαση μπορεί να λάβει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de, μόνο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.



Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου, ένα κόμμα θεωρείται αντισυνταγματικό εάν «οι στόχοι του ή η συμπεριφορά των οπαδών του αποσκοπούν στην υπονόμευση ή την κατάργηση της ελεύθερης δημοκρατικής βασικής τάξης ή στη διακινδύνευση της ύπαρξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας». Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να τεθεί εκτός νόμου με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.



Αίτηση για την απαγόρευση ενός κόμματος μπορούν να υποβάλουν η Βουλή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει πολιτική συναίνεση ως προς το εάν πρέπει να κινηθεί διαδικασία απαγόρευσης της AfD.



Πηγές: n-tv, tagesschau.de

Πηγή: Deutsche Welle

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