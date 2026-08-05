Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη διεξήχθη «ολοήμερη διαπραγμάτευση» με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες «πήγαν πολύ καλά», αλλά παράλληλα απείλησε να χτυπήσει το Ιράν «πολύ σκληρά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δυο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις ΗΠΑ, στο Ομάν και στο Ιράν η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες, αποσκοπεί στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πυρηνική συμφωνία.

«Το Στενό [του Ορμούζ] θα ανοίξει πολύ σύντομα, αλλιώς θα πληγούν πολύ σκληρά, και τότε το στενό θα ανοίξει» διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News. «Ελέγχουμε απόλυτα το στενό, είναι εν μέρει ανοιχτό ούτως ή άλλως» επέμεινε πάντως.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ήδη δεν μπορούν, αλλά θα είναι επίσημο» επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του.

🇺🇸 PRESIDENT TRUMP JUST NOW:



"The Strait is going to be open very soon or they're gonna hit very hard, and then the Strait is going to be open." pic.twitter.com/cKpOijpwdf — Bull Theory (@BullTheoryio) August 5, 2026

«Επρόκειτο να πραγματοποιήσουμε μια τρομερή επίθεση, τη μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μού [οι Ιρανοί] τηλεφώνησαν και μου είπαν, πολύ ευγενικά, ''παρακαλώ, μπορούμε να μιλήσουμε; Μπορούμε να μιλήσουμε''; Και είπα, "Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε. Ας το κάνουμε. Επιτέλους, ας το κάνουμε"».

«Αν κάνουν ξανά πίσω, θα πληγούν πολύ σκληρά, το ξέρουν αυτό, το καταλαβαίνουν αυτό» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν θα μιλούσαν αν δεν κάναμε αυτό που κάνουμε. Τους χτυπήσαμε πολύ, πολύ δυνατά, αλλά το σκληρό χτύπημα δεν έχει έρθει ακόμη, και ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Ελπίζω να μην το κάνουμε...» απείλησε.

«Όλα τα κόστη μειώνονται τώρα. Τα τρόφιμα, τα είδη στα σούπερ μάρκετ, όλα μειώνονται. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μάς δοθεί ένα Α+ στην οικονομία» είπε. Για τις τιμές της βενζίνης δήλωσε πως «θα πέσουμε στα 3 δολάρια το γαλόνι, και ίσως στα 2 δολάρια, σύντομα».

Trump: "We control the strait totally"



(Trump is currently trying to negotiate to open the strait because Iran controls it) pic.twitter.com/5FbBPE10FQ — Aaron Rupar (@atrupar) August 5, 2026

Για τη Βενεζουέλα ο Τραμπ σημείωσε ότι «βγάζουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια». «Στη Βενεζουέλα ευημερούν μετά την αμερικανική επιχείρηση» ισχυρίστηκε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε την Τρίτη σε «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν. «Δεν έχει συναφθεί ακόμη καμιά οριστική συμφωνία», είπε, αλλά «ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μίλησε στο CNBC περί συμφωνίας που θα μπορούσε να κλειστεί «σήμερα ή αύριο» (σ.σ. την Τρίτη ή την Τετάρτη) για να «ξανανοίξει το στενό».

Το Κατάρ, χώρα η οποία μεσολαβεί, μαζί με το Πακιστάν και το Ομάν, έκανε λόγο για προσπάθειες «σε εξέλιξη» για να «βρεθεί βραχυπρόθεσμη λύση που θα επέτρεπε να ξαναρχίσει ο διάλογος», διά στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Πηγή: skai.gr

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