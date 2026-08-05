Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία υπό καθεστώς απειλών, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που έκανε λόγο για «ολοήμερη διαπραγμάτευση» και για συνομιλίες που «πήγαν πολύ καλά».

«Ο κύριος λόγος για την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με το Στενό του Ορμούζ είναι η παρέμβαση των ΗΠΑ και οι απειλές του Τραμπ. Το Ιράν δεν θα καταλήξει σε καμία συμφωνία υπό απειλές» δήλωσε χαρακτηριστικά πηγή που επικαλείται το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشور هایی که امروز میزبان پایگاه های تروریستی شما هستند، اخراج شوید.

آن روز روزیست که مجبورید همه سرمایه‌ی پایگاه‌هایتان را برای تامین امنیت در خاک خودتان هزینه کنید... pic.twitter.com/3fmucBFxsU — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) August 5, 2026

Από πλευράς του, ο Εμπραχίμ Αζιζί, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε τις ΗΠΑ με ανάρτησή του στο X: «Δεν είναι μακριά η μέρα που θα εκδιωχθείτε όχι μόνο από την περιοχή, αλλά από όλες τις χώρες που σήμερα φιλοξενούν τις τρομοκρατικές σας βάσεις. Εκείνη η ημέρα θα είναι η ημέρα που θα αναγκαστείτε να δαπανήσετε όλους τους πόρους των βάσεών σας για την εξασφάλιση της ασφάλειας στο ίδιο σας το έδαφος...»

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δυο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις ΗΠΑ, στο Ομάν και στο Ιράν η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες, αποσκοπεί στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πυρηνική συμφωνία.

«Το Στενό [του Ορμούζ] θα ανοίξει πολύ σύντομα, αλλιώς θα πληγούν πολύ σκληρά, και τότε το στενό θα ανοίξει» διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News. «Ελέγχουμε απόλυτα το στενό, είναι εν μέρει ανοιχτό ούτως ή άλλως» επέμεινε πάντως.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ήδη δεν μπορούν, αλλά θα είναι επίσημο» επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του.

Πηγή: skai.gr

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