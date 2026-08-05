Η Βραζιλία ζητά την αποχώρηση του Αργεντινού πρέσβη μετά τις νέες ύβρεις του Μιλέι κατά του Λούλα

Η μεγαλύτερη διπλωματική κρίση των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αποφάσισε να υποβαθμίσει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μπουένος Άιρες στο επίπεδο των επιτετραμμένων, απαιτώντας παράλληλα την αποχώρηση του πρέσβη της Αργεντινής από τη Μπραζίλια.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στον Αργεντινό πρέσβη Ντανιέλ Ραϊμόντι κατά την κλήση του στο υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας (Itamaraty), ενώ η κυβέρνηση της Αργεντινής έκανε λόγο για «μονομερή απόφαση» της Μπραζίλια, εκφράζοντας τη λύπη της για την υποβάθμιση των σχέσεων.

Οι νέες προσβολές του Μιλέι προκάλεσαν την οριστική ρήξη

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης και το επίσημο ανακοινωθέν του υπουργείου Εξωτερικών, η υπομονή της κυβέρνησης Λούλα εξαντλήθηκε μετά τις δηλώσεις του ακροδεξιού προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στο Σάο Πάολο υπέρ της υποψηφιότητας του επίσης ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Μιλέι χαρακτήρισε τον Λούλα «κλέφτη» και «πρώην κατάδικο», ενώ επιτέθηκε και στον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεσάντρε ντε Μοράες, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Το Itamaraty έκανε λόγο για πρωτοφανείς προσβολές από ξένο αρχηγό κράτους που πραγματοποιήθηκαν μάλιστα σε βραζιλιάνικο έδαφος, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει προηγούμενο στα 203 χρόνια διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Στην ανακοίνωσή του τόνισε πως οι επιθέσεις στράφηκαν όχι μόνο κατά του προέδρου της χώρας, αλλά και κατά των δημοκρατικών θεσμών και του βραζιλιάνικου λαού.

Από τις διαβουλεύσεις στην υποβάθμιση των σχέσεων

Η κρίση είχε ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου, όταν η Βραζιλία ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στο Μπουένος Άιρες, Ζούλιο Μπιτέλι, ενώ κάλεσε και τον Αργεντινό πρέσβη να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις του Μιλέι.

Αντί όμως να εκτονωθεί η ένταση, οι επιθέσεις του Αργεντινού προέδρου συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Λούλα να αποφασίσει την περαιτέρω κλιμάκωση, διατηρώντας πλέον μόνο επιτετραμμένο στην πρεσβεία της στο Μπουένος Άιρες και ζητώντας την επιστροφή του Αργεντινού πρέσβη στην πατρίδα του.

Η εξέλιξη θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για δύο χώρες που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας στη Νότια Αμερική και συνιδρυτές της Mercosur.

Το ιστορικό της αντιπαράθεσης Λούλα - Μιλέι

Η προσωπική σύγκρουση ανάμεσα στον Χαβιέρ Μιλέι και τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ξεκίνησε από την προεκλογική περίοδο στην Αργεντινή το 2023. Ο τότε υποψήφιος Μιλέι χαρακτήριζε τον Βραζιλιάνο πρόεδρο «κομμουνιστή» και «διεφθαρμένο», ενώ ο Λούλα είχε εκφράσει ανοικτά τη στήριξή του στον αντίπαλό του, Σέρχιο Μάσα.

Μετά την εκλογή του Μιλέι, οι δύο ηγέτες δεν ανέπτυξαν ποτέ ουσιαστικές διμερείς σχέσεις και απέφυγαν συστηματικά τις κατ' ιδίαν συναντήσεις, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες της Νότιας Αμερικής.

Οι ιδεολογικές διαφορές - ο ακροδεξιός και νεοφιλελεύθερος Μιλέι απέναντι στον κεντροαριστερό Λούλα - μετέτρεψαν γρήγορα την πολιτική αντιπαράθεση σε προσωπική σύγκρουση.

Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, όταν ο Μιλέι ταξίδεψε στη Βραζιλία για να στηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρου, βασικού αντιπάλου του Λούλα, και από βραζιλιάνικο έδαφος εξαπέλυσε νέα προσωπική επίθεση εναντίον του Βραζιλιάνου προέδρου και των θεσμών της χώρας.

Η απάντηση της Μπραζίλια ήταν αρχικά η ανάκληση του πρέσβη της για διαβουλεύσεις και τελικά η ιστορική υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων στο επίπεδο των επιτετραμμένων.



Πηγή: skai.gr

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