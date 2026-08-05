Η SpaceX εκτόξευσε το πρωί της Τετάρτης έναν πύραυλο Falcon 9 από τις εγκαταστάσεις της στη Φλόριντα σε ξεχωριστή αποστολή από αυτή της Σελήνης,



Η αποστολή, με την ονομασία BlueBird 11-13, θέτει σε τροχιά τρεις δορυφόρους.



Η SpaceX αναφέρει σε δήλωσή της στον ιστότοπό της ότι αυτή θα είναι η 30ή πτήση για τον προωθητικό πυραυλικό φορέα (booster) πρώτου σταδίου του Falcon 9 που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη αποστολή.

Μετά τον διαχωρισμό του, ο προωθητής επέστρεψε και προσεδαφίστηκε με επιτυχία στο αυτόνομο σκάφος «A Shortfall of Gravitas» στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Falcon 9 εκτοξεύτηκε πέρυσι, με μέρος του πυραύλου να είναι επαναχρησιμοποιούμενο και σχεδιασμένο να επιστρέψει στη Γη για την επόμενη αποστολή του.



Αναμένονται και πλάνα ενός άλλου πυραύλου Falcon 9 που πιστεύεται ότι κατέπεσε στη Σελήνη νωρίτερα το πρωί.

Watch Falcon 9 launch the @AST_SpaceMobile BlueBird 11-13 mission to orbit https://t.co/ZcU4VL5o5l — SpaceX (@SpaceX) August 5, 2026

Οι δορυφόροι BlueBird ανήκουν στην εταιρεία AST SpaceMobile και αποτελούν μέρος ενός τηλεπικοινωνιακού αστερισμού χαμηλής τροχιάς (LEO). Στόχος τους είναι η παροχή απευθείας συνδεσιμότητας κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας (Direct-to-Cell) σε κανονικά έξυπνα κινητά, χωρίς την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού ή πιάτου.

Σημειώνεται ότι η SpaceX, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε την Τρίτη, στην πρώτη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 92% στο β' τρίμηνο χρήσης, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο δορυφορικό διαδίκτυο Starlink και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 7,8 δισ. δολάρια, έναντι 4,1 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες έκαναν λόγο για 6,93 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημιά 541 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι επένδυσε 18,37 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στο πρόγραμμα Starship και στην επέκταση του Starlink.

Deployment of all three BlueBird satellites confirmed — SpaceX (@SpaceX) August 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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