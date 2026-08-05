Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και συστήνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας από την επιβαρυμένη από τις πυρκαγιές ατμόσφαιρα, για το γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες -παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους, βαριά και χρόνια πάσχοντες.

Ο καπνός, οι αιωρούμενες στάχτες αλλά και τα χημικά αέρια στις φλεγόμενες περιοχές έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία -άμεσα και μακροπρόθεσμα- επηρεάζοντας το αναπνευστικό σύστημα και επιδεινώνοντας την κατάσταση ατόμων με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ως εκ τούτου, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι σημαντικό να αποφεύγουν την εισπνοή του καπνού, διατηρώντας κλειστά τα παράθυρα σπιτιών και αυτοκινήτων και φορώντας μάσκα υψηλής προστασίας όταν είναι ανάγκη να κινηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Συγκεκριμένα:

Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις που δεν είναι απολύτως απαραίτητες και να συντομεύει κατά το δυνατόν η παραμονή εκτός σπιτιού.

Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα με τρόπο ώστε να μην εισχωρήσει καπνός στον εσωτερικό χώρο.

Να προχωρούν σε παύση της λειτουργίας σε παλαιάς τεχνολογίας κλιματιστικά που φέρνουν εντός των σπιτιών αέρα από τον εξωτερικό χώρο. Με τα νέου τύπου κλιματιστικά δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.

Τα μικρά παιδιά να παίζουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην πηγαίνουν στις παραλίες και την θάλασσα αν η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνούς.

Να ενυδατώνονται συχνά μέσα στην ημέρα.

Αν νιώσει ένα άτομο βήχα, καταβολή, ζάλη, πονοκέφαλο ή άλλο σύμπτωμα να επικοινωνεί άμεσα με τον θεράποντα ιατρό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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