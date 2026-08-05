Δούναβης: Η ξηρασία αποκαλύπτει πολεμικά πλοία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει οδηγήσει τη στάθμη του Δούναβη, του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της ηπείρου, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας δεκάδες γερμανικά πολεμικά πλοία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμεναν βυθισμένα για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

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Το εντυπωσιακό αυτό θέαμα αποτελεί μία ακόμη συνέπεια της ακραίας λειψυδρίας που πλήττει την περιοχή.

Πέρα όμως από το ιστορικό ενδιαφέρον, η πτώση της στάθμης των υδάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναγκάζοντας κυβερνήσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Τα ναζιστικά πλοία που βυθίστηκαν το 1944

Στο τμήμα του Δούναβη που χωρίζει τη Σερβία από τη Ρουμανία, κοντά στο σερβικό λιμάνι του Πράχοβο (Prahovo), έχουν πλέον εμφανιστεί σκουριασμένα κύτη πλοίων, κατάρτια και μεταλλικά τμήματα που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Τα πλοία ανήκαν στον στόλο της ναζιστικής Γερμανίας που επιχειρούσε στη Μαύρη Θάλασσα. Τον Σεπτέμβριο του 1944, καθώς οι σοβιετικές δυνάμεις προέλαυναν στα Βαλκάνια και οι γερμανικές μονάδες υποχωρούσαν από τη Ρουμανία, οι Ναζί αποφάσισαν να βυθίσουν σκόπιμα μεγάλο μέρος του στόλου τους στον Δούναβη, επιχειρώντας να εμποδίσουν ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν την προέλαση του Κόκκινου Στρατού.

Σύμφωνα με ιστορικούς, έως και 200 γερμανικά πολεμικά σκάφη αυτοβυθίστηκαν στην περιοχή του φαραγγιού του Δούναβη κοντά στο Πράχοβο. Παρά την προσπάθεια αυτή, η εξέλιξη του πολέμου δεν ανατράπηκε και η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1945.

Τα ναυάγια παραμένουν επικίνδυνα λόγω εκρηκτικών

Πολλά από τα βυθισμένα πλοία εξακολουθούν να περιέχουν πυρομαχικά και εκρηκτικά, γεγονός που έχει δυσκολέψει κάθε επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Η σερβική κυβέρνηση, με οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αν και ορισμένα ναυάγια είχαν απομακρυνθεί κατά την περίοδο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η πλειονότητα παραμένει στον βυθό εξαιτίας των μεγάλων κινδύνων που εγκυμονεί η παρουσία εκρηκτικών υλών.

Η αποκάλυψή τους λόγω της υποχώρησης των νερών καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη ναυσιπλοΐα, καθώς δημιουργούνται νέα εμπόδια σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς ποτάμιους διαδρόμους της Ευρώπης.

Προβλήματα στις μεταφορές και την ενέργεια

Ο Δούναβης διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί βασική αρτηρία μεταφοράς πρώτων υλών, καυσίμων και εμπορευμάτων.

Η δραματική μείωση της στάθμης έχει περιορίσει σημαντικά τη διέλευση μεγάλων φορτηγών πλοίων. Όπως δήλωσε ο κάτοικος του Πράχοβο Κρστα Μπράντιτς, η εμπορική κίνηση έχει σχεδόν σταματήσει.

«Όπως βλέπετε, τα μεγάλα πλοία δεν μπορούν πλέον να περάσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί συνδέουν την παρατεταμένη ξηρασία και τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες με την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι τα ακραία αυτά φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα στην Ευρώπη.

Δραματική η μείωση των υδάτων στα ευρωπαϊκά ποτάμια

Η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας και των ολοένα συχνότερων καυσώνων.

Το καλοκαίρι του 2022, ο Ρήνος στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, περιορίζοντας σημαντικά τη ναυσιπλοΐα και προκαλώντας προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στη μεταφορά άνθρακα, πετρελαίου και βιομηχανικών προϊόντων.

Την ίδια περίοδο, ο Πάδος στην Ιταλία γνώρισε τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων περίπου 70 ετών, με εκτεταμένες απώλειες στις αγροτικές καλλιέργειες και εισχώρηση θαλασσινού νερού στις εκβολές του.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στον Λίγηρα της Γαλλίας, στον Έλβα της Γερμανίας και της Τσεχίας, αλλά και στον ίδιο τον Δούναβη, όπου η πτώση της στάθμης αποκάλυψε επανειλημμένα τα λεγόμενα «πλοία-φαντάσματα» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των περιόδων ξηρασίας αναμένεται να μεταβάλει μόνιμα το υδρολογικό καθεστώς πολλών ευρωπαϊκών ποταμών, επηρεάζοντας τη ναυσιπλοΐα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων σε ολόκληρη την ήπειρο.



Πηγή: skai.gr

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