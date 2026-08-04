Την Πέμπτη δημοσία δαπάνη η κηδεία του Λάκη Χαλκιά - Η έκκληση της οικογένειας

Η οικογένεια του σπουδαίου ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί στην αίθουσα του κοιμητηρίου, προκειμένου συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς του Λάκη Χαλκιά στον ελληνικό πολιτισμό και το λαϊκό τραγούδι.

Αντί στεφάνων, δωρεές στην ΕΛΕΠΑΠ

Η οικογένεια απευθύνει παράκληση, αντί της κατάθεσης στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στον λογαριασμό:

IBAN: GR2701401150115002002018609

BIC: CRBAGRAA

Η διευκρίνιση της οικογένειας για το όνομά του

Παράλληλα, η οικογένεια προχώρησε σε μία σημαντική διευκρίνιση σχετικά με το όνομα του αγαπημένου καλλιτέχνη, επισημαίνοντας ότι το πραγματικό του ονοματεπώνυμο είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητείται θερμά να μην αναφέρεται ξανά το επώνυμο «Χαλκιόπουλος», καθώς δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό όνομα του εκλιπόντος.

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο Λάκης Χαλκιάς (Μιχαήλ Χαλκιάς) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού.

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, σε οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες, και από νεαρή ηλικία συνδέθηκε με την παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου.

Στη διάρκεια της πολυετούς πορείας του συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και δημιουργούς, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Χρήστος Λεοντής, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του σφράγισε τραγούδια που έγιναν κλασικά και αγαπήθηκαν από το κοινό.

Με δεκάδες δισκογραφικές συμμετοχές, συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, ο Λάκης Χαλκιάς αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του ελληνικού τραγουδιού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της δημοτικής και λαϊκής μουσικής παράδοσης.

Η παρακαταθήκη του παραμένει πολύτιμη και η φωνή του θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.



Πηγή: skai.gr

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