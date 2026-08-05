ΗΠΑ: Ένοπλος συνελήφθη στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες πριν από την επίσκεψή του

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές όταν ένας 38χρονος συνελήφθη την Κυριακή 2/8, στο Trump National Golf Club στο Ράντσο Πάλος Βέρδες της Καλιφόρνιας, δύο ημέρες πριν από προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, ο άνδρας είχε κινήσει τις υποψίες ομοσπονδιακών πρακτόρων που βρίσκονταν στον χώρο για την προετοιμασία των μέτρων ασφαλείας.

Παρατηρήθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο, να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί εγκαταστάσεις, ενώ φαινόταν να παρακολουθεί τις κινήσεις και τον σχεδιασμό της ασφάλειας γύρω από την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Τι βρέθηκε πάνω του και στο αυτοκίνητό του

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Jeanine John Taele, 38 ετών, από την πόλη Ντάουνι της Καλιφόρνιας, συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά επάνω του έναν γεμιστήρα με 16 σφαίρες. Στη συνέχεια ερεύνησαν το όχημά του, όπου βρέθηκαν ένα γεμάτο πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και δεύτερος γεμιστήρας με πυρομαχικά.

Όπλα, αλεξίσφαιρο και «ανησυχητικά» σημειωματάρια

Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της επικείμενης παρουσίας του προέδρου των ΗΠΑ.

Ακολούθησε έρευνα της Κοινής Αντιτρομοκρατικής Ομάδας του FBI (Joint Terrorism Task Force), σε συνεργασία με το Γραφείο του Σερίφη και τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), στην κατοικία του 38χρονου.

Κατά την έρευνα οι αρχές εντόπισαν: ένα τουφέκι τύπου AR που είχε τροποποιηθεί παράνομα, ένα δεύτερο πιστόλι διαμετρήματος .45, αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, δύο ασυρμάτους, καθώς και πολλά σημειωματάρια που, σύμφωνα με τις αρχές, περιείχαν «ανησυχητικές δηλώσεις» ή άλλο προβληματικό περιεχόμενο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγραφε.

Δεν διαπιστώθηκε άμεση απειλή κατά του Τραμπ

Παρά το οπλοστάσιο που κατασχέθηκε, οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο ύποπτος σχεδίαζε επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ή ότι υπήρχε άμεση και αξιόπιστη απειλή για τον πρόεδρο ή το κοινό.

Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα του 38χρονου και ο λόγος για τον οποίο κατέγραφε τις προετοιμασίες ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ.

Αντιμετωπίζει ήδη σειρά κατηγοριών

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Taele ήταν ήδη αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας από το Αστυνομικό Τμήμα του Ελ Σεγκούντο για υπόθεση ληστείας.

Μετά τη σύλληψή του, τού απαγγέλθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με παράνομη οπλοκατοχή, μεταφορά κρυμμένου πυροβόλου όπλου και κατοχή απαγορευμένων γεμιστήρων ή πυρομαχικών.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου, του επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων και διατάχθηκε να μην πλησιάζει το γήπεδο γκολφ ούτε να κατέχει πυροβόλα όπλα όσο εξελίσσεται η διαδικασία. Η εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες.

Νέα ανησυχία μετά τις προηγούμενες απόπειρες κατά του Τραμπ

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα απειλών που έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γίνει στόχος δύο σοβαρών περιστατικών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, γεγονός που έχει οδηγήσει τη Μυστική Υπηρεσία και τις ομοσπονδιακές αρχές να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε ύποπτη δραστηριότητα κοντά στις δημόσιες εμφανίσεις και τις ιδιοκτησίες του.



Πηγή: skai.gr

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